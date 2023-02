Janela da NBA: com Kyrie e Durant, Mavs e Suns rumam ao favoritismo; Lakers remonta o time

A- A+

A NBA encerrou oficialmente a janela de transferências nesta quinta-feira (9). A partir de agora, as equipes só podem recorrer a atletas sem contrato do fim da temporada regular aos playoffs.



Tradicionalmente, os últimos dias destas janela, incluindo o último, o famoso "trade deadline", reservam uma série de grandes negociações, o que não foi diferente neste ano: na mais bombástica troca, o ala Kevin Durant, um dos principais jogadores da liga, deixou o Brooklyn Nets rumo ao Phoenix Suns.

Direto ao ponto. Quais foram as principais negociações da reta final janela da NBA?



Kevin Durant deixou o Brooklyn Nets rumo ao Phoenix Suns em troca que envolveu outros quatro jogadores e escolhas de Draft, incluindo as idas de Mikal Bridges, Cameron Johnson e Jae Crowder dos Suns aos Nets. Crowder foi trocado pelos Nets ao Milwuakee Bucks

Kyrie Irving deixou o Nets rumo ao Dallas Mavericks em troca que envolveu outros três jogadores e escolhas de Draft, incluindo as idas de Spencer Dinwiddie e Dorian Finney-Smith dos Mavericks aos Nets

Rui Hachimura chegou ao Lakers em troca que envolveu Kendrick Nunn indo ao Washington Wizards mais escolhas de Draft

D'Angelo Russell deixou o Minnesota Timberwolves rumo ao Los Angeles Lakers em troca tripla que envolveu outros sete jogadores e escolhas de Draft, incluindo Russell Westbrook, que foi ao Utah Jazz

Patrick Beverley deixou o Lakers rumo ao Orlando Magic, em troca por Mo Bamba

John Wall deixou o Los Angeles Clippers rumo ao Houston Rockets em troca tripla.

Josh Hart deixou o Portland Trail Blazers rumo ao New York Knicks em troca que envolveu outros três jogadores e escolhas de Draft

James Wiseman deixou o Golden State Warriors rumo ao Detroit Pistons em troca tripla que envolveu outros dois jogadores e escolhas de Draft, incluindo a ida de Saddiq Bey ao Atlanta Hawks.

Gary Payton II deixou o Portland Trail Blazers rumo aos Warriors em troca envolvendo escolhas de Draft.

A troca de Durant encerra uma "era" nos Nets, que chegaram a montar um "trio mágico" com o ala mais os armadores Kyrie Irving e James Harden, que também deixaram a franquia (Harden foi ao Philadelphia Sixers em julho do ano passado). Os três conseguiram atuar juntos em poucas oportunidades e o sonho de chegar pelo menos ao título da Conferência Leste se desfez definitivamente nesta janela, que também marcou a partida de Kyrie.



Durant, de 34 anos, vai para o quarto time de sua carreira, e um dos mais promissores para buscar seu terceiro título. Na franquia do Arizona, vai encontrar um espinha dorsal titular pronta e muito competitiva com os armadores Chris Paul e Devin Booker mais o pivô Deandre Ayton. Para ter uma das principais estrelas da NBA, o Suns (quinto colocado no Oeste) abriu mão de três jogadores importantes da ala para frente: Mikal Bridges, Cameron Johnson e Jae Crowder (que já até foi dos Nets ao Milwaukee Bucks) mais quatro escolhas de primeira rodada de Draft. Uma aposta alta.

Um caso parecido viveu o Dallas Mavericks, dias antes, para tirar outro astro dos Nets, o armador Kyrie Irving, que fará dupla promissora com Luka Doncic pelo favoritismo no Oeste, no qual é quarto colocado. O polêmico jogador pediu para ser trocado nos últimos dias de janela, surpreendendo a franquia em meio à boa temporada que vivia após superar os problemas logísticos por se recusar a se vacinar contra a Covid-19. Os Mavs enviaram os confiáveis e titulares Spencer Dinwiddie e Dorian Finney-Smith, jogadores de armação e garrafão, respectivamente, mais uma escolha de primeira rodada no Draft de 2029 e outras duas de segunda rodada.

Irving, de 30 anos, já até estreou com vitória sobre o Los Angeles Clippers. Ele afirmou ter se sentido "desrespeitado" nos Nets e comemorou a saída do amigo Durant da franquia.

"Estou rezando por sua felicidade e bem estar. Conversamos ao longo do ano sobre nosso futuro. Havia um pouco de incerteza, mas só nos importávamos em ver um ao outro em lugares que pudéssemos ter sucesso, juntos ou separados", comentou.

Outra grande história da janela é a do Los Angeles Lakers. Dias após ver LeBron James se tornar o recordista histórico de pontos da NBA, a franquia acionou o botão de reconstrução de forma emergencial. Já havia acertado a troca de Kenrick Nunn por Rui Hachimura em janeiro, e neste último dia de janela se envolveu em complexa negociação tripla como Minnesota Timberwolves e Utah Jazz: recebeu os armadores D'Angelo Russell e Malik Beasley e o ala Jarred Vanderbilt. Oito anos após ser selecionado no Draft pelos Lakers, D'Angelo volta para tentar corrigir o rumo dos 13º colocados do Oeste, longe até da zona de play-in.

A negociação também pôs fim à conturbada passagem de Russell Westbrook por Los Angeles. O camisa 0 (mais Juan Toscano-Anderson e Damien Jones) foi ao Utah Jazz, mas ainda há dúvidas se será aproveitado em Salt Lake City. Os Wolves receberam Mike Conley e Nickeil Alexander-Walker. Por fim, os Lakers ainda reforçaram seu garrafão com o promissor Mo Bamba, liberando o polêmico Patrick Beverley ao Orlando Magic.

