Janela da NBA termina sem troca de Giannis, com Davis em Washington e com Harden nos Cavs
Prazo para acordos entre equipes da liga terminou na tarde desta última quinta-feira
Semanas antes da janela de trocas da NBA entrar em sua reta final, o futuro de um insatisfeito Giannis Antetokounmpo já era debatido. Ontem, o prazo se encerrou sem essa resposta: apesar das várias conversas no mercado, o Milwaukee Bucks resolveu manter seu astro, pelo menos por enquanto. O grande movimento da reta final da janela foi mesmo a ida de Anthony Davis ao Washington Wizards.
A decisão do Dallas Mavericks de negociar o pivô de 32 anos adiciona, um ano depois, um capítulo ainda mais melancólico à bombástica negociação que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers em troca envolvendo Davis. O movimento já era controverso no papel e ficou ainda pior na prática: enquanto ‘AD’ sofreu com lesões e fez apenas 29 jogos pelos Mavs, Luka virou figura central em LA: tem mais que o dobro de partidas (69) e lidera a NBA em média de pontos (33,4 por jogo) nesta temporada.
O novo negócio envolveu as chegadas de Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham e Marvin Bagley III aos Mavs, bem como duas escolhas de primeira rodada de Draft e três de segunda rodada. Para além dos prospectos futuros, Middleton é o nome mais forte da troca. Todavia, aos 34 anos, passa longe da melhor fase da carreira. Soma 10,3 pontos e 3,3 assistências por jogo.
Nos Wizards, que também receberam Jaden Hardy, Dante Exum e D’Angelo Russell, Davis formará dupla com o armador Trae Young, outro que tenta voltar a seus melhores dias. O time é vice-lanterna na Conferência Leste e já pensa na próxima temporada.
Leia também
• Knicks conquistam 8ª vitória seguida e derrotam Denver Nuggets após segunda prorrogação na NBA
• James Harden deixa Clippers e acerta transferência para o Cleveland Cavaliers na NBA
• LeBron é selecionado All-Star pela 22ª vez e amplia sequência histórica na NBA
Quanto a Giannis, a tendência é que, mesmo permanecendo, seu futuro não seja nos Bucks. Campeão da NBA pela franquia em 2021, o astro está muito frustrado com a falta de ambição e competitividade da mesma. Ontem, após o fim da janela, postou mensagem enigmática em seu perfil no X: “Lendas não procuram, mas atraem”.
Porzingis na Califórnia
Outra história importante da janela foi o fim da novela envolvendo o ala-pivô Jonathan Kuminga, que há tempos vinha em rota de colisão com o Golden State Warriors pelo pouco tempo de jogo. Ele e o ala-armador Buddy Hield foram envolvidos em troca pelo pivô Kristaps Porzingis junto ao Atlanta Hawks. O pivô letão encerra curta passagem em Atlanta e adiciona um pouco mais de versatilidade tática a um Warriors que vem se apoiando totalmente na reta final da carreira de Steph Curry.
A janela também teve estrelas veteranas se movimentando: uma delas foi o armador James Harden, de 36 anos, que rumou ao Cleveland Cavaliers, em troca pelo armador Darius Garland junto ao Los Angeles Clippers. Os mesmos Clippers envolveram Chris Paul em troca que o levou ao Toronto Raptors. Por lá, o veterano de 40 anos, em seu último ano de carreira, tem futuro incerto.
O fim da janela teve também o Indiana Pacers tentando se fortalecer já para a próxima temporada e tirando o grande pivô Ivica Zubac dos mesmos Clippers, que ganharam escolhas importantes e o talentoso e jovem ala Benedict Mathurin em troca. Quem também se reforçou bem foi o Utah Jazz, que trouxe o defensor do ano de 2022/23, o pivô Jaren Jackson Jr., em troca envolvendo oito jogadores e escolhas de Draft.
Veja as principais trocas da reta final da janela da NBA:
O Cleveland Cavaliers recebe Keon Ellis, Dennis Schröder e Emanuel Miller; o Chicago Bulls recebe Dario Šarić e escolhas de segunda rodada de 2027 e 2029; enquanto o Sacramento Kings recebe De’Andre Hunter.
O Detroit Pistons recebe Kevin Huerter, Dario Šarić e uma troca de escolhas protegida de primeira rodada de 2026; o Chicago Bulls recebe Mike Conley Jr. e Jaden Ivey; enquanto o Minnesota Timberwolves recebe valores em dinheiro.
O Utah Jazz recebe Jaren Jackson Jr., Jock Landale, John Konchar e Vince Williams Jr., enquanto o Memphis Grizzlies recebe Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang e três escolhas futuras de primeira rodada.
O Cleveland Cavaliers recebe James Harden, enquanto o Los Angeles Clippers recebe Darius Garland e uma escolha futura de segunda rodada.
O Toronto Raptors recebe Chris Paul; o Brooklyn Nets recebe Ochai Agbaji e uma escolha de segunda rodada de 2032; enquanto o Los Angeles Clippers recebe os direitos de Vanja Marinković.
O Charlotte Hornets recebe Mike Conley Jr. e Coby White, enquanto o Chicago Bulls recebe Ousmane Dieng, Collin Sexton e escolhas de segunda rodada de 2029 e 2031 (duas).
O Boston Celtics recebe Nikola Vučević e uma escolha de segunda rodada de 2027, enquanto o Chicago Bulls recebe Anfernee Simons e uma escolha de segunda rodada de 2026.
O Indiana Pacers recebe Ivica Zubac e Kobe Brown, enquanto o Los Angeles Clippers recebe Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, escolhas de primeira rodada de 2026 e 2029 e uma escolha de segunda rodada de 2028.
O Atlanta Hawks recebe Jonathan Kuminga e Buddy Hield, enquanto o Golden State Warriors recebe Kristaps Porziņģis.
O Charlotte Hornets recebe Malaki Branham; o Dallas Mavericks recebe Khris Middleton, AJ Johnson, Tyus Jones, Marvin Bagley III, escolhas de primeira rodada de 2026 e 2030 e três escolhas futuras de segunda rodada; enquanto o Washington Wizards recebe Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell e Dante Exum.