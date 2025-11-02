A- A+

Tênis Jannik Sinner é campeão do Masters 1000 de Paris e volta a ser número 1 do mundo O tenista italiano retomou a posição de melhor tenista do planeta ao superar o canadense Felix Auger-Aliassime na final, na capital francesa

O tenista italiano Jannik Sinner conquistou pela primeira vez na carreira o Masters 1000 de Paris, ao derrotar na final deste domingo (2) o canadense Felix Auger-Aliassime, e recuperou o posto de número 1 do mundo.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/4), em uma hora e 52 minutos.

Graças a este 23º título na carreira, o quinto em 2025, o italiano de 24 anos voltará à liderança do ranking da ATP menos de dois meses depois de ter sido desbancado do topo pelo espanhol Carlos Alcaraz, eliminado na segunda rodada em Paris.

Ainda assim, não será fácil para Sinner terminar o ano como número 1 do mundo, já que Alcaraz terá menos pontos a defender no ATP Finals de Turim (9 a 16 de novembro), torneio em que o italiano foi campeão no ano passado.

Sem perder um set

Campeão sem perder um único set na capital francesa, Sinner é o primeiro jogador de seu país a levantar a "L'Arbre de Fanti", nome do troféu do Masters 1000 de Paris.

Antes desta final, Auger-Aliassime liderava por três vitórias a duas o retrospecto de confrontos contra Sinner, mas uma delas foi por abandono do italiano.

No duelo deste domingo, Sinner terminou sua campanha como a começou, impondo um ritmo intenso e quebrando o serviço do canadense na primeira oportunidade que teve.

Obrigado desde os primeiros minutos a assumir mais riscos, Auger-Aliassime vendeu caro a derrota, levando o segundo set para o tie break graças ao seu potente e eficiente saque, mas Sinner manteve o sangue frio para se impor e sair com a vitória.

"Hoje é um dia muito, muito especial", disse Sinner da quadra logo após sua vitória.

"Felix, semana fantástica! Sei que você estava sob muita pressão, mas se continuar jogando assim, tenho certeza de que você vai ganhar [títulos importantes]", acrescentou.

Auger-Aliassime ou Musetti no ATP Finals

Esta é segunda derrota em finais de Masters 1000 para o tenista canadense de 25 anos, depois de ter sido vice-campeão em Madri no ano passado.

Mesmo sem o título, Auger-Aliassime, que começou a semana como número 10 do mundo, conseguiu pontos suficientes para ultrapassar o italiano Lorenzo Musetti na oitava posição do ranking da ATP e conseguir a última vaga no ATP Finals.

Musetti ainda pode voltar ao posto de número 8 para ir ao torneio em Turim. Para isso, terá que avançar até a final do ATP 250 de Atenas (2 a 8 de novembro).

Auger-Aliassime planejava disputar o ATP 250 de Metz, que acontecerá nas mesmas datas, mas anunciou neste domingo que desistiu de participar do torneio.

"Não vou cometer os mesmos erros do passado. Meu físico e minha saúde são a minha prioridade, acima de uma classificação. Se eu me classificar [para o Finals], ótimo. Se não, Lorenzo terá merecido sua vaga".

Veja também