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torneio Jannik Sinner está fora do Masters 1000 de Cincinnati por lesão Número 1 do mundo, Jannik Sinner, anunciou sua desistência do Masters 1000 de Cincinnati devido a uma lesão

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, anunciou sua desistência do Masters 1000 de Cincinnati (13 a 23 de agosto) devido a uma cirurgia no joelho direito, informou neste domingo (9) a organização do torneio, a menos de um mês do US Open.

"Sinto dores no joelho direito e, embora tenha trabalhado muito com minha equipe médica, preciso aceitar que ainda não estou pronto para competir. Agora, foco na minha preparação para o US Open", declarou o italiano, campeão de Wimbledon em julho.

“Ansioso para voltar no ano que vem e agora foco na minha preparação para o US Open”, acrescentou, sem dar detalhes sobre a natureza de sua lesão.

À ausência de Sinner em Cincinnati se soma a de seu grande rival, o espanhol Carlos Alcaraz, que anunciou sua resistência em 5 de agosto por não estar recuperado de uma lesão no punho que o mantém mantido das quadras desde abril.

A recuperação das duas grandes estrelas do circuito acontecerá nas semanas que antecedem o US Open, o último torneio de Grand Slam da temporada, que começa em 30 de agosto.

Ambos se enfrentaram na final do ano passado, vencida por Alcaraz.

Após sofrer uma forte queda de rendimento físico devido à onda de calor, o que conquistou sua eliminação na segunda rodada de Roland Garros, no final de maio, Sinner recuperou sua melhor forma para conquistar seu segundo título de Wimbledon, contra Alexander Zverev.

No entanto, desde então, ele desistiu do Masters 1000 de Montreal para priorizar sua saúde.

O ícone Sérvio Novak Djokovic, prejudicado por lesões nos últimos meses, indicou que participará do torneio de Cincinnati, que terá como principal cabeça de chave Zverev, atual número três do mundo.

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