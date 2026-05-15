Sex, 15 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta15/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Japão anuncia convocados para a Copa do Mundo com retorno de Tomiyasu e ausência de Mitoma

Técnico Hajime Moriyasu confirmou os 26 jogadores que defenderão os "Samurai Azuis" no Mundial

Reportar Erro
Kaoru Mitoma, atacante japonês, sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa e ficou fora da convocação para a Copa do MundoKaoru Mitoma, atacante japonês, sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa e ficou fora da convocação para a Copa do Mundo - Foto: SAEED KHAN / AFP

O técnico Hajime Moriyasu anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados do Japão para a Copa do Mundo de 2026. Em coletiva realizada em Tóquio, o treinador confirmou os 26 jogadores que defenderão os "Samurai Azuis" no Mundial, em uma relação marcada por retornos importantes e uma baixa de peso por lesão.

A principal ausência é Kaoru Mitoma. Um dos jogadores mais decisivos da seleção japonesa, o atacante do Brighton ficou fora da convocação após sofrer uma lesão muscular na parte posterior da coxa durante partida contra o Wolverhampton, pela Premier League.

Segundo Moriyasu, os exames apontaram que o atleta não teria condições de se recuperar a tempo da competição.

Leia também

• Vídeo mostra emoção de goleiro do Lens ao descobrir convocação para a Copa de 2026 pela França

• Brasil de olho em joia do Real Madrid para a seleção sub-17 após jovem ser preterido na Espanha

• Bósnia é a primeira seleção a anunciar convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista

"Recebemos um laudo médico informando que seria difícil para ele retornar durante o torneio. Com base nisso, desistimos de convocá-lo", explicou o treinador.

Sem Mitoma, o protagonismo ofensivo recai ainda mais sobre Takefusa Kubo, destaque da Real Sociedad, e sobre o experiente Wataru Endo, capitão da equipe e peça importante do Liverpool. Apesar de também ter enfrentado problemas físicos ao longo da temporada, Endo foi confirmado entre os convocados e segue como uma das lideranças do elenco japonês.

"Ele é uma figura central nesta equipe. Espero que contribua dentro de campo, mas também emocionalmente e mentalmente para o grupo", afirmou Moriyasu.

Outro nome que chamou atenção na convocação foi o zagueiro Takehiro Tomiyasu. O defensor, atualmente no Ajax após deixar o Arsenal, não atua pela seleção japonesa há quase dois anos em razão de uma sequência de lesões, mas ganhou voto de confiança da comissão técnica e estará no Mundial.

Moriyasu revelou que a condição física do jogador foi avaliada cuidadosamente antes da decisão. "Nossa equipe médica confirmou que não há problemas físicos. O amistoso contra a Islândia também será importante para que ele ganhe ritmo e intensidade antes da Copa", destacou.

A lista ainda conta com a experiência de Yuto Nagatomo. Aos 39 anos, o lateral-direito disputará sua quinta Copa do Mundo.

Antes da estreia no Mundial, os japoneses enfrentam a Islândia em amistoso no dia 31 de maio, no Estádio Nacional de Tóquio. Na Copa do Mundo, o Japão está no Grupo F, ao lado de Holanda, Suécia e Tunísia. A estreia será no dia 15 de junho, contra os holandeses, em Dallas.

Veja a lista com os 26 nomes:

Goleiros: Zion Suzuki, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa

Defensores: Hiroki Ito, Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara e Yuto Nagatomo .

Meias: Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Wataru Endo, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Yuito Suzuki e Junya Ito.

Atacantes: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto e Takefusa Kubo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter