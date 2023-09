Japão bem e México mal: Veja quem sobe e quem desce entre as seleções na Data Fifa

A- A+

Nos últimos dias, o futebol de clubes deu uma pausa para dar lugar ao futebol de seleções em todo o mundo, dividido entre eliminatórias para Eurocopa e Copa do Mundo e amistosos. Após quase uma semana de Data Fifa, O Globo separou quais seleções foram bem e merecem mais destaques e quais foram mal e precisam ligar o sinal de alerta.

Quem sobe:

Japão

Embora não tenha feito uma partida oficial nesta Data Fifa, a seleção japonesa foi um dos grandes destaques deste período. O time comandado por Hajime Moriyasu não tomou conhecimento nos dois amistosos que disputou e venceu a Alemanha por 4 a 1 — resultado que ocasionou a demissão do técnico Hansi Flick por parte dos alemãs — e a Turquia por 4 a 2. O primeiro gol marcado contra os turcos chamou a atenção pela jogada trabalhada e a bela finalização de Atsuki Ito.

Portugal

A seleção portuguesa também se destacou durante o período da Data Fifa. Com duas vitórias em dois jogos nas eliminatórias da Eurocopa, o time de Roberto Martínez praticamente garantiu vaga na competição de 2024. Além disso, a equipe lusitana aplicou a maior goleada de sua história ao derrotar Luxemburgo por 9 a 0 — sem Cristiano Ronaldo, ainda por cima. Após seis rodadas, Portugal lidera de forma isolada o Grupo J, com 18 pontos, 24 gols feitos, 0 gols sofridos e 100% de aproveitamento.

Espanha

Outra seleção europeia que foi bem nas eliminatórias da Eurocopa foi a Espanha. Apesar de ter enfrentado dois adversários frágeis, o time espanhol, que venceu a Liga das Nações recentemente, fez o dever de casa e goleou a Geórgia por 7 a 1 e o Chipre por 6 a 0, com destaques para os atacantes Ferrán Torres e Álvaro Morata.

Quem desce:

México

Embora tenha vencido a Copa Ouro recentemente, a seleção mexicana não vem desempenhando um bom futebol desde a Copa do Mundo no Catar, quando foi eliminada ainda na fase de grupos, e os dois amistosos desta Data Fifa apenas reforçaram essa ideia. O time mexicano ficou no empate contra a Austrália, por 2 a 2, e o Uzbequistão, por 3 a 3, e em ambos os jogos contou com gols no fim para evitar a derrota.

Chile

Mesmo com as eliminatórias da América Sul classificando seis seleções para a Copa do Mundo e levando uma para a repescagem, os torcedores chilenos ficaram preocupados com uma possível ausência no Mundial de 2026. A seleção do Chile não foi bem durante a Data Fifa e somou apenas 1 ponto dos seis possíveis — perdeu para o Uruguai, fora de casa. e empatou com a Colômbia, em casa. Em oitavo, o time chileno ainda precisa se preocupar com a lesão de Arturo Vidal, que precisará passar por uma cirurgia no joelho direito.

Alemanha

Apesar de ter vencido a França no segundo amistoso, a Data Fifa da Alemanha ficará marcada pela goleada sofrida no jogo contra o Japão. O resultado que resultou na demissão do técnico Hansi Flick foi mais um entre as recentes derrotas da seleção alemã — a equipe perdeu para Polônia, Colômbia e Bélgica recentemente.

Veja também

Bia Haddad é tietada por Gabriel Medina após vitória no WTA 500 de San Diego