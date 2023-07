A- A+

Copa do Mundo Feminina Japão goleia Espanha e avança às oitavas de final em primeiro do grupo C da Copa do Mundo feminina No duelo das eliminadas, Zâmbia conquistou sua primeira vitória em Mundiais contra a Costa Rica

O Japão goleou a Espanha por 4 a 0 pela última rodada do grupo C da Copa do Mundo feminina, nesta segunda-feira (31), no Sky Stadium. As duas equipes já estavam classificadas e apenas definiu a primeira posição, que ficou com as japonesas.

No outro jogo do grupo, a Zâmbia conquistou sua primeira vitória em Copas contra a Costa Rica, por 3 a 1, FMG Stadium Waikato, na Nova Zelândia.

As oitavas de final começam no próximo sábado (31). Líder do grupo, o Japão encara a Noruega. Já a Espanha terá o duelo contra a Suíça.

Goleada do Japão

A vitória japonesa foi construída logo no primeiro tempo. Logo aos 12 minutos, Hinata Miyazawa abriu o placar. Riko Ueki fez o segundo, aos 29, e Hinata voltou a balançar as redes aos 40.

Na segunda etapa, Mina Tanaka finalizou a goleada que garantiu a liderança do grupo C.

Vitória histórica

O duelo entre Zâmbia e Costa Rica não valia nada em chances de classificação. No entanto, a vitória por 3 a 1 foi a primeira de Zâmbia em Copas do Mundo.

Lushomo Mweemba abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. Barbra Banda ampliou antes do intervalo.

Melissa Herrera descontou para a Costa Rica, mas Racheal Kundananji ampliou nos acréscimos do segundo tempo.



