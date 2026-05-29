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VÔLEI Japão proíbe fotos e vídeos em torneio de vôlei de praia após denúncia de imagens mal-intencionadas Federação veta celulares, óculos inteligentes e até binóculos para proteger atletas durante etapa do circuito nacional

Os espectadores de um torneio de vôlei de praia no Japão neste fim de semana não poderão tirar fotos nem gravar vídeos das partidas, após denúncias de registros considerados inadequados por parte do público.

A Federação Japonesa de Voleibol informou nesta sexta-feira que a gravação de imagens por qualquer dispositivo estará proibida durante uma etapa do circuito nacional masculino e feminino, disputada no sábado e no domingo.

A restrição inclui celulares, câmeras, óculos inteligentes e outros equipamentos capazes de captar imagens.

A decisão foi tomada após reclamações apresentadas por atletas na etapa anterior do circuito, realizada na semana passada.

Segundo a federação, houve registros considerados impróprios apesar dos alertas feitos ao público.

"Apesar de nossos repetidos lembretes e advertências sobre as regras relacionadas à fotografia, constatamos registros mal-intencionados por parte de alguns espectadores durante a etapa de Hekinan", declarou a entidade.

Para o torneio deste fim de semana, a federação ampliou as restrições e proibiu também o uso de prismas, binóculos e óculos inteligentes.

Em comunicado, a organização reconheceu o impacto da medida sobre torcedores que costumam registrar as partidas.

"Apresentamos nossas mais sinceras desculpas a todas as pessoas que esperavam assistir ao torneio e tirar fotografias (sem má intenção), mas nossa prioridade absoluta é preservar um ambiente em que os atletas em competição possam se concentrar em seu desempenho com total tranquilidade", afirmou.

Japão amplia medidas para proteger atletas

As autoridades esportivas japonesas vêm adotando medidas para proteger atletas, especialmente jogadoras de vôlei de praia, de registros considerados inadequados, já que as competições costumam ser disputadas com trajes de banho.

Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, por exemplo, o uniforme da equipe feminina japonesa de vôlei de praia foi confeccionado com um material especial capaz de bloquear fotografias infravermelhas que poderiam revelar a roupa íntima.

A Federação Japonesa de Ginástica também implantou um sistema de permissões para permitir a realização de fotografias durante competições.

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