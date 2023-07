A- A+

Copa do Mundo Feminina Japão vence, Espanha goleia e as duas seleções se classificam às oitavas de final da Copa do Mundo As asiáticas passaram pela Costa Rica, enquanto as europeias derrotaram Zâmbia nesta quarta-feira (26)

O grupo C da Copa do Mundo feminina foi decidido no início desta quarta-feira (26). Com a vitória do Japão por 2 a 0 contra a Costa Rica, em Dunadin, na Nova Zelândia, e a goleada da Espanha de 5 a 0 diante de Zâmbia, em Auckland, as duas seleções garantiram a vaga nas oitavas de final.

Com oito gols de saldo, a Espanha lidera o grupo. Na próxima segunda-feira (31), as europeias enfrentam o Japão para decidir quem avança em primeiro com a vantagem do empate. Zâmbia e Costa Rica cumprem tabela no mesmo dia.

Espanha e Japão esperam as adversárias do grupo A, o qual todas as seleções tem chances de classificação na última rodada. Suíça, Nova Zelândia, Filipinas e Noruega disputam duas vagas.

Vitória do Japão

Depois de golear Zâmbia na estreia por 5 a 0, as japonesas tiveram uma vitória mais simples. Os dois gols do triunfo que garantiu a classificação foram de Naomoto e Fujino ainda no primeiro tempo.

Atropelo da Espanha

A Espanha não tomou conhecimento de Zâmbia. As africanas sofreram outra goleada por 5 a 0. Os gols foram marcados por Teresa Abelleira, Jennifer Hermoso (2x) e Alba Redondo (2x).

