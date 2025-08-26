Ter, 26 de Agosto

Japonês de 102 anos bate record ao escalar o Monte Fuji

Façanha de Kokichi Akuzawa no pico de 3.776 metros é reconhecida pelo Livro Guinness

O feito, concretizado no início de agosto, foi reconhecida pelo Livro Guinness de Recordes

Um japonês de 102 anos com uma doença cardíaca se tornou uma pessoa mais velha a escalar o Monte Fuji, mas minimizou seu feito.

Kokichi Akuzawa, nascido em 1923, alcançou o topo da maior montanha do Japão após escalar uma montanha quase toda semana como parte de seu treinamento.

O feito, concretizado no início de agosto, foi reconhecida pelo Livro Guinness de Recordes.

"Eu sou seis anos mais velho do que da última vez que subi", declarou Akuzawa à AFP, em referência à sua escalada ao pico de 3.776 metros aos 96 anos.

"Estive lá e observei a vista muitas vezes, não foi nada especial", disse, minimizando a conquista.

Além de ser um bom montanhista, este fazendeiro aposentado da região central de Gunma é voluntário em um centro de atendimento a idosos e ensina pintura.

A preparação para a escalada ao Monte Fuji ocorreu após ele tropeçar, em janeiro, quando subia uma montanha perto de sua casa. O idoso sofreu herpes e foi hospitalizado por insuficiência cardíaca.

Apesar da preocupação da família com seu estado físico, Akuzawa estava determinado a escalar, segundo contou sua filha Yukiko, de 75 anos.

"A recuperação foi tão rápida que os médicos não conseguiram acreditar", disse Yukiko.

Para se preparar fisicamente, Akuzawa acordava cedo e caminhava durante uma hora. Também escalava montanhas quase todas as semanas.

Akuzawa dividiu a escalada ao Monte Fuji em três dias e passou duas noites em abrigos, mas a altitude quase obrigou a desistir.

O montanhista centenário chegou ao topo com a ajuda de uma equipe, incluindo uma neta que é enfermeira, explicou Yukiko.

Ao ser questionado se repetiria a aventura, Akuzawa foi categórico: "Não".

