Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Doença

Jason Collins, primeiro jogador assumidamente gay da NBA, luta contra tumor cerebral

"Jason Collins, embaixador da NBA e veterano da liga há 13 anos, está atualmente em tratamento para um tumor cerebral", diz o comunicado

Reportar Erro
Ex-jogador tem travado a batalha mais importante de sua vidaEx-jogador tem travado a batalha mais importante de sua vida - Foto: Reprodução/@jasoncollins_98

O ex-jogador de basquete americano Jason Collins, o primeiro jogador a se declarar gay em uma liga principal, está em tratamento para um tumor cerebral, anunciou a NBA nesta quinta-feira (11) em um comunicado divulgado em seu nome.

Leia também

• Ataque armado no Equador deixa quatro mortos, incluindo um jogador de futebol

• Jogador do Las Palmas voltará a jogar após superar o câncer pela segunda vez

• Chelsea é acusado de 74 violações no regulamento da Federação Inglesa e pode perder pontos

“Jason Collins, embaixador da NBA e veterano da liga há 13 anos, está atualmente em tratamento para um tumor cerebral”, diz o comunicado. "Jason e sua família agradecem pelo apoio e orações e respeitosamente pedem privacidade enquanto dedicam toda a sua atenção à saúde e ao bem-estar de Jason".

Collins, de 46 anos, jogou oito temporadas com os Nets e também atuou pelos Hawks, Celtics, Grizzlies, Timberwolves e Wizards.

Em sua carreira, ele disputou 735 partidas, com médias de 3,6 pontos e 3,7 rebotes, até sua aposentadoria em novembro de 2014.

Em fevereiro daquele ano, em um jogo entre Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, ele se tornou o primeiro jogador assumidamente homossexual a competir tanto na NBA quanto nas outras grandes ligas esportivas norte-americanas (beisebol, futebol americano e proprietários no gelo).

Collins havia se reforçado gay em 2013 em um artigo em primeira pessoa publicado pela revista Sports Illustrated.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Brooklyn Nets (@brooklynnets)

O Brooklyn Nets publicou uma mensagem de apoio ao seu ex-jogador nas redes sociais nesta quinta-feira.

"Enviamos nosso amor e apoio a Jason Collins e sua família", escreveu a equipe de Nova York na rede social X.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter