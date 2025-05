A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Jatinho, bônus de R$ 32 milhões e mansão: os privilégios de Ancelotti para assumir a Seleção Técnico italiano vai assinar contrato com a CBF até o fim do Mundial de 2026

O treinador Carlo Ancelotti chegou ao Brasil para assumir o comando da seleção neste domingo, e deve ficar até o fim da Copa do Mundo de 2026. Mensalmente, ele deve desembolsar em torno de R$ 4 milhões.



O contrato ainda prevê um bônus de € 5 milhões (cerca de R$ 32 milhões na cotação atual), caso o Brasil vença a Copa do Mundo. O acordo conta também com o fretamento de um jato para levá-lo a Europa algumas poucas vezes e o pagamento do aluguel de uma mansão no Rio de Janeiro, onde o treinador vai morar.

Com salário anual de aproximadamente R$ 50 milhões, Ancelotti se tornará o técnico de seleção mais bem pago do mundo, e receberá quase o dobro de Tite, último técnico a comandar o Brasil em uma Copa do Mundo. O vínculo de Ancelotti com a seleção será de 14 meses, ou seja, até o fim do Mundial do ano que vem.





O avião do novo comandante da Seleção Brasileira pousou no Rio de Janeiro na noite deste domingo e, na tarde desta segunda, o italiano já realizou sua primeira convocação — para os próximos dois jogos das Eliminatórias, contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho.

O treinador chega ao Brasil após a vitória do Real Madrid por 2 x 0 sobre o Real Sociedad na LaLiga, onde foi ovacionado por torcedores e jogadores. Ele ainda tinha um ano de contrato com o clube espanhol, mas a saída foi acertada em acordo com ambas as partes.

Considerado um dos maiores técnicos da história do futebol, Ancelotti chega com a missão de comandar o Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e buscar o inédito hexacampeonato, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele substitui Dorival Júnior, demitido em março após 14 meses à frente da Seleção.

Quem é Carlo Ancelotti?

O novo treinador do Brasil chega após passagem de quatro anos pelo Real Madrid, clube pelo qual conquistou três Ligas dos Campeões (2014, 2022 e 2024), dois Mundiais de Clubes (2014, 2022 e 2024) e dois títulos de La Liga (2022 e 2024).

O treinador também tem o feito de ter conquistado as cinco grandes ligas europeias. Além das conquistas na Espanha, com Real, ele venceu a Serie A em 2004 (com o Milan), a Premier League em 2010 (pelo Chelsea), a Ligue 1 em 2013 (com o PSG) e a Bundesliga em 2017 (pelo Bayern de Munique).

Veja os primeiros convocados de Ancelotti

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

Laterais: Danilo (Flamengo), Vanderson (Monaco), Alex Sandro (Flamengo), Carlos Augusto (Inter de Milão) e Wesley (Flamengo)

Zagueiros: Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Léo Ortiz (Flamengo) e Marquinhos (PSG)

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta) e Gerson (Flamengo)

Atacantes: Antony (Real Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Vinícius Junior (Real Madrid)

