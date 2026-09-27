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NFL Javonte Williams faz primeiro touchdown da história da NFL no Maracanã Running back está na equipe desde 2025

Com cerca de dez minutos do jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens no Maracanã, Javonte Williams anotou o primeiro touchdown da História da NFL no estádio.

O running back (corredor) precisou percorrer apenas duas jardas para entrar na endzone e ampliar a liderança momentânea dos Cowboys no placar.

A equipe texana já tinha 3 a 0 de frente quando forçou um turnover dos Ravens bem perto da zona de gol. Assim, os Cowboys fizeram uma campanha de apenas um minuto e meio a abriram 10 a 0.

Javonte Williams tem 26 anos e joga na NFL desde 2021, quando foi selecionado pelo Denver Broncos.

Após quatro temporadas completas no Colorado, ele se transferiu para Dallas no ano passado, sendo titular da posição desde então.

Em 2025, atuou em 16 jogos, com 1.201 jardas corridas e 11 touchdowns. Nos primeiros dois jogos desta temporada, ele já tinha anotado um.

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