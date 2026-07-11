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LUTO NO FUTEBOL Jayden Adams: jogador da África do Sul morre dias após disputar a Copa do Mundo Até o momento, não foram divulgadas as circunstâncias da morte do meio-campista

O jogador Jayden Adams, da África do Sul, morreu neste sábado (11), aos 25 anos, dias após disputar a Copa do Mundo de 2026.

A informação da morte do atleta, que também joga pelo Mamelodi Sundowns, foi confirmada neste sábado (11) por familiares do jogador à imprensa local.

Até o momento, não foram divulgadas as circunstâncias da morte do meio-campista.

Um destaques da histórica campanha dos Bafana Bafana, como é conhecida a seleção sul-africana, Jayden foi titular contra o México e a República Tcheca e entrou no segundo tempo do jogo contra Coreia do Sul.

Contra o Canadá, na fase de 16 avos de final, Adams ficou no banco de reservas. Ano passado, o meia jogou contra o Fluminense pela Copa do Mundo de Clubes, pelo Mamelodi.

"A morte cruelmente roubou um dos nossos. Ela roubou da nossa nação um futebolista notável, mas nunca levará embora o legado que Jayden Adams deixa para trás. Nós sempre nos lembraremos de sua humildade, de seu talento extraordinário e do orgulho com que ele representou a África do Sul. Descanse em paz eterna, Jayden. Você nunca será esquecido", disse, em nota, o Sindicato dos Jogadores de Futebol da África do Sul.



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