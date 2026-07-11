Sáb, 11 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado11/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LUTO NO FUTEBOL

Jayden Adams: jogador da África do Sul morre dias após disputar a Copa do Mundo

Até o momento, não foram divulgadas as circunstâncias da morte do meio-campista

Reportar Erro
Jayden Adams em campo pela África do Sul: jogador tinha apenas 25 anosJayden Adams em campo pela África do Sul: jogador tinha apenas 25 anos - Foto: Carl de Souza/AFP

O jogador Jayden Adams, da África do Sul, morreu neste sábado (11), aos 25 anos, dias após disputar a Copa do Mundo de 2026.

A informação da morte do atleta, que também joga pelo Mamelodi Sundowns, foi confirmada neste sábado (11) por familiares do jogador à imprensa local. 

Até o momento, não foram divulgadas as circunstâncias da morte do meio-campista. 

Um destaques da histórica campanha dos Bafana Bafana, como é conhecida a seleção sul-africana, Jayden foi titular contra o México e a República Tcheca e entrou no segundo tempo do jogo contra Coreia do Sul. 

Contra o Canadá, na fase de 16 avos de final, Adams ficou no banco de reservas. Ano passado, o meia jogou contra o Fluminense pela Copa do Mundo de Clubes, pelo Mamelodi. 

"A morte cruelmente roubou um dos nossos. Ela roubou da nossa nação um futebolista notável, mas nunca levará embora o legado que Jayden Adams deixa para trás. Nós sempre nos lembraremos de sua humildade, de seu talento extraordinário e do orgulho com que ele representou a África do Sul. Descanse em paz eterna, Jayden. Você nunca será esquecido", disse, em nota, o Sindicato dos Jogadores de Futebol da África do Sul. 
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter