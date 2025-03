Jayson Tatum deixa jogo com lesão, Celtics derrotam Kings e emplacam 6ª vitória seguida na NBA

A- A+

O Boston Celtics manteve o embalo nesta temporada regular da NBA ao fazer mais uma vítima. Na noite desta segunda-feira (24), a franquia se impôs fora de casa e derrotou o Sacramento Kings por 113 a 95, em partida realizada no Golden 1 Center, e continua na cola do líder Cleveland Cavaliers na Conferência Leste. A baixa da noite, no entanto, ficou por conta da lesão de Jayson Tatum.



O ala-pivô torceu o tornozelo no terceiro quarto, caiu sentindo muitas dores e não retornou para o término do confronto. Destaque da equipe enquanto esteve em quadra, Tatum foi o cestinha da partida ao anotar 25 pontos, pegou sete rebotes e ainda deu oito assistências.



No lance da contusão, o jogador do Celtics disputou a bola com Domantas Sabonis após uma tentativa de cesta tripla. Ele ainda fez os dois arremessos (converteu um) e depois deixou a partida

In today’s game, players get rewarded for flopping.



Yet every time a player jumps into Jayson Tatum’s landing space the refs refuse to do anything. Hope you’re proud of yourself @NBA.pic.twitter.com/hECqdSzEk4 — CelticsGlobe (@PlayoffCeltics) March 25, 2025





Sobre o desfalque, o comandante afirmou que agora é esperar os exames para avaliar a gravidade. "Perguntei ao Tatum como estava se sentindo e ele fez um sinal afirmativo. Faremos tudo para que ele melhore logo", completou.



Envolvido no polêmico lance que gerou a saída de Tatum, Domantas Sabonis também se destacou no duelo. Segundo maior pontuador de sua equipe (DeMar DeRozan anotou 20), o pivô dos Kings cravou um "double-double" com 16 pontos e 17 rebotes.



Ao contrário dos Celtics, que estão em posição confortável na classificação no lado Leste (segundo colocado), a franquia de Sacramento briga por uma vaga nos playoffs. Com o revés registrado em seus domínios, a equipe figura em nono lugar da Conferência Oeste.



Quem também esteve em quadra nesta rodada da NBA foi o Los Angeles Lakers, que visitou o Orlando Magic e acabou sendo derrotado pelos anfitriões por 118 a 106, em confronto realizado no Kia Center.



Em jornada inspirada, a dupla Franz Wagner e Paolo Banchero comandou o time da casa e, juntos, fizeram 62 pontos. Além de artilheiro da equipe (32) Wagner ainda se notabilizou pelo total de assistências: nove



Do outro lado, Doncic também mostrou a eficiência de sempre (também fez 32 pontos) e contou com o apoio do veterano LeBron James (24). A defesa, porém, acabou comprometendo a atuação do conjunto de Los Angeles.

