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Futebol "Quando encontramos laranjas podres, temos de ficar felizes quando saem", diz Jean Carlos sobre Dodô Meia do Náutico criticou ex-companheiro de clube que pediu rescisão do Timbu para se transferir ao futebol da Coreia do Sul

Jean Carlos foi um dos jogadores responsáveis por convencer a comissão técnica do Náutico a aceitar a volta de Dodô, que estava afastado por questões disciplinares depois de ter faltado um treino em meio a uma negociação para deixar o clube. Menos de duas semanas depois, o camisa 20 (que futuramente deve retomar a 10) voltou a comentar o assunto, mas em um contexto bem diferente. Se antes o ídolo alvirrubro deu um voto de confiança ao meia, agora chamou o ex-companheiro de “laranja podre”.





Crítica

“Eu coloco minha cabeça no travesseiro tranquilamente. Faria (pedido para Dodô ficar) de novo por qualquer pessoa que eu imaginasse que estaria falando a verdade. Claro que isso (saída) pegou todos de surpresa por tudo que fizemos para trazê-lo de volta. Tudo isso que aconteceu é chato para o clube. Creio que também é ruim para ele. O que posso dizer é que essa subserviência aos agentes pode prejudicar o jogador”, afirmou.

Jean até tentou manter um tom mais formal sobre o assunto, mas deixou claro que a saída de Dodô terminou sendo considerada benéfica ao Náutico por conta do comportamento do agora ex-camisa 10.

“Olhando para o lado positivo, quando a gente encontra algumas laranjas podres, a gente tem de ficar feliz quando elas saem. Se era uma pessoa que não queria estar, que bom que saiu. Quem está aqui tem de querer estar no Náutico”, indicou, apontando em que contexto teve a primeira conversa com Dodô, antes da saída.

“Quando cheguei ao treino, ele estava ostracizado. Fui falar com ele e Dodô se colocou à disposição para voltar. Eu acreditei, fazendo todo um movimento para ele voltar. Desejo que Deus abençoe a vida dele, mas nenhum jogador é maior que o clube. Temos objetivos na competição e se você não está focado, envolvido com o dia a dia, então não merece estar aqui”, pontuou.

Entenda

Na semana passada, Dodô conseguiu a rescisão de contrato com o clube pernambucano por meio de uma decisão liminar da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), em ação movida pelo Coimbra-MG e pelo próprio jogador. Com isso, o camisa 10 ficou livre para assinar com o Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul, clube que negociava sua contratação anteriormente.

No início de julho, Dodô faltou a um treino do Náutico pouco tempo depois do clube ter informado que ia exercer o poder de compra para adquirir o atleta em definitivo, pagando uma compensação financeira de R$ 800 mil ao Coimbra-MG, que detém os direitos econômicos do atleta.

Dias depois do caso, o presidente do Náutico, Bruno Becker, concedeu entrevista coletiva dizendo que o clube aguardava o retorno de Dodô e que não descartava judicializar a situação caso o jogador seguisse ausente das atividades. Posteriormente, o meia voltou aos trabalhos, alegando que a falta aconteceu por questões de saúde.

O técnico Hélio dos Anjos também comentou o caso e disse “não trabalhar com mentiras”, negando que a ausência do atleta ocorreu por problemas de saúde, mas sim devido à orientação dos empresários para forçar uma saída do Náutico.

Para completar, o treinador acabou aceitando o regresso do meia, citando que foi procurado por outros jogadores do Timbu que convenceram o comandante a dar uma “segunda chance”.

Após a rescisão, Becker voltou a comentar o assunto, criticando o caráter de Dodô e dizendo que o Náutico não abre mão de acionar a justiça para ser compensado financeiramente.

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