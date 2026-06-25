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Futebol Jean Carlos se despede da Chapecoense e pode acertar com o Náutico Atleta vestiu a camisa alvirrubra entre os anos de 2019 e 2022, sendo campeão da Série C e bicampeão estadual

O meia Jean Carlos se despediu oficialmente da Chapecoense nesta quinta-feira (25). Com a saída oficializada, o atleta está próximo de um retorno ao Náutico. O clube procurou o atleta nos últimos dias e a negociação deve ter um desfecho positivo.

Campeão da Série C 2019 e bicampeão pernambucano, em 2021 e 2022, Jean Carlos, de 34 anos, disputou 151 partidas pelo Náutico, com 36 gols. Após deixar o Timbu, o meia passou por Ceará, Juventude, Criciúma e Chapecoense.

Na equipe catarinense, Jean Carlos tem apenas cinco gols marcados em 34 jogos. Pelo Brasileirão, foram duas bolas na rede, contra Vasco e Santos, em 17 partidas.

Enquanto não pode inscrever novos atletas, o Náutico foca as atenções no jogo de domingo (28), contra o Goiás, no Esporte da Sorte Aflitos.

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