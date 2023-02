A- A+

NÁUTICO Jean Mangabeira afirma que jogo contra o São Bernardo é crucial para a sequência da temporada O volante acredita na classificação do Timbu: "deixar tudo que a gente tem dentro do campo pra sair com a vitória"

O Clube Náutico Capibaribe jogou no último domingo (26) contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, e perdeu por 2x1, mas todas as atenções do Timbu estão voltadas mesmo para a Copa do Brasil. Visando essa dura missão contra o São Bernardo-SP nesta quarta-feira (29), o técnico Dado Cavalcanti junto à sua comissão técnica decidiu ficar com os jogadores considerados titulares no Recife para realizar algumas sessões de treinamentos específicos.

O volante Jean Mangabeira, um dos jogadores que ficaram na capital pernambucana, afirmou que esse jogo é um dos, senão o mais importante da temporada até aqui.

“A gente encara esse jogo como crucial. A gente teve tempo de trabalhar, sessões de treino específicas, e a gente quer acertar tudo que falta para chegar na quarta e fazer um ótimo jogo. Fora o nível do jogo, e a importância de passar de fase, a gente sabe que é jogo único, não tem outra oportunidade. Então temos que deixar tudo que a gente tem dentro do campo pra sair com a vitória ou com a classificação”, disse o volante alvirrubro.

Jean ainda explicou a importância do grupo ter ficado no Recife para aperfeiçoar o treinamento visando o time paulista, colocando na conta a maratona de jogos do Timbu.

“Nós como atletas queríamos jogar contra o Fortaleza, mas acredito que foi uma atitude bem pensada da comissão técnica. São muitos jogos que a gente tem feito, vindo de uma sequência bem puxada, e aí ganhamos tempo para se recuperar e para treinar, que é o mais importante”, completou o jogador de 25 anos.

O São Bernardo-SP é o atual vice-colocado do grupo D do Paulistão com 26 pontos conquistados em 11 jogos, grupo esse que tem o Palmeiras como líder. São oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 78,8% nessa primeira fase do estadual.

Confirmando a boa campanha do time paulista, nas disputas contra os considerados grandes do estado, ele ganhou do São Paulo e do Corinthians, por 1x0 e 2x0 respectivamente, e empatou em 1x1 com o Santos. Lembrando que ele não joga contra o Palmeiras por estar no mesmo grupo do time alviverde.

