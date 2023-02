A- A+

Náutico Jean Mangabeira celebra titularidade no Náutico e projeta jogo difícil contra o CRB O volante participou de todos os jogos do Timbu na temporada

Titular em todos os jogos do Náutico na temporada, o volante Jean Mangabeira está se consolidando como um dos pilares do Timbu neste início de ano. O jogador de 25 anos celebrou o momento que está vivendo.

"Muito feliz que participei de todos os jogos. Vou fazendo números e ajudando a equipe, além da questão da evolução, que acontece quando você vai jogando", disse Jean.

O Náutico sofreu seis gols em seis jogos no Campeonato Pernambucano. É empatado com o Central a pior defesa entre os times na zona de classificação para o mata-mata. Responsável pela proteção da área, Jean acredita que a chegada de Paulo Miranda vai agregar.

"Em questão de defesa, a gente vem trabalhando forte. Realmente, estamos tomando alguns gols que não pode acontecer. Ganhamos o Paulo Miranda, um jogador experiente que vai agregar e brigar por posição assim como os outros. Acredito que são detalhes e a gente vai trabalhar forte para ajustar aos poucos", afirmou o volante.

O próximo confronto do Náutico é pela Copa do Nordeste. O Timbu recebe neste sábado (04) o CRB, pela segunda rodada da competição. Após estreia com vitória, Jean projeta um jogo difícil contra os alagoanos.

"Não tem jogo fácil. Agora é Copa do Nordeste. Vamos enfrentar o CRB, que é uma equipe boa e preparada. Sabemos que a dificuldade do jogo vai ser maior. Precisamos ter um nível de atenção elevado. Temos o apoio da nossa torcida e contamos com isso".



