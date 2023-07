A- A+

Futebol Jean Mangabeira cita equilíbrio da Série C na briga por vaga no G8 Timbu é o quinto lugar, com 18 pontos, e encara o Ypiranga (11º, com 14) na segunda (10), no Colosso da Lagoa

Na quinta posição da Série C do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, o Náutico convive com os dois extremos do G8 que garante vaga ao quadrangular da competição. A diferença para o vice-líder São José é de apenas um ponto. Em compensação, para o Confiança, nono colocado e primeiro fora do grupo, são de dois. Equilíbrio que faz o Timbu reforçar a importância de um resultado positivo na segunda (10), contra o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa.





“A Série C é muito disputada. O primeiro time fora da zona tem 16 pontos e a gente tem 18. Com um ponto a mais, podemos ficar em segundo. Independente de jogar fora ou em casa, temos que pontuar para nos aproximarmos ao máximo dos clubes que estão acima”, afirmou o volante Jean Mangabeira.



“O Ypiranga tem 14 pontos no campeonato e nós temos 18. Se a gente ganhar, abre vantagem sobre eles. Se acontece o oposto, complica, porque eles vão se aproximar. É mais um jogo importante em que precisamos buscar os três pontos. Se não conseguir isso, ao menos pontuar”, reforçou.



O Náutico vem de três jogos sem derrotas fora de casa. Nos últimos dois, porém, o sabor foi um pouco amargo. Contra Confiança e Botafogo-PB, o Timbu saiu à frente do placar, mas cedeu o empate no segundo tempo, em 2x2 e 1x1, respectivamente.



“Acredito que todos os jogos que estamos fazendo, independente se tivemos derrotas ou vitórias, servem de aprendizado. Saímos na frente, que é uma coisa difícil, mas infelizmente, em momentos de vacilo, tomamos o empate. Temos de trabalhar e entrar focados para que isso não aconteça novamente”, frisou.

