Futebol Jean Mangabeira passa por cirurgia no joelho após lesão na reta final da Série C Atleta se machucou na última rodada da primeira fase, diante do São Bernardo, nos Aflitos

Quase dois meses após sofrer uma lesão no joelho direito, ocorrida durante a partida do Náutico contra o São Bernardo, em agosto, nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o volante Jean Mangabeira passou por cirurgia. Pelas redes sociais, o atleta comemorou a realização do procedimento.

O atleta ainda não tem previsão de retornar aos gramados. Em 2023, Jean disputou 41 partidas pelo Náutico, com três gols marcados.

