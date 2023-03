Mesmo sem presença da torcida alvirrubra no Frasqueirão, Jean prega confiança em classificação

A- A+

O confronto entre ABC e Náutico, domingo (24), no Frasqueirão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, deve acontecer apenas com torcida única do potiguares. Por conta da crise de segurança pública vivida no Rio Grande do Norte, com ataques criminosos na Região Metropolitana de Natal, as partidas no estado estavam ocorrendo sem presença de público - a vitória dos potiguares diante do Fluminense/PI, pela última rodada da fase de grupos do torneio, por exemplo, não teve torcida. Porém, os órgãos de segurança optaram por abrir parcialmente o estádio, sem presença de alvirrubros.

Sobre a situação, o volante Jean Mangabeira acredita que o cenário não pode tirar o foco do Náutico em buscar a classificação.

“O ideal para gente era se classificar em segundo para jogar aqui nos Aflitos, diante da nossa torcida, mas o Náutico é o mesmo dentro e fora de casa. A torcida faz diferença, mas sendo de portões abertos ou não, os times estarão focados por ser um jogo eliminatório”, afirmou o jogador.

O ABC vem embalado após eliminar o Vasco, nos pênaltis, na Copa do Brasil, além de ter terminado em segundo no Grupo B da Copa do Nordeste, à frente, inclusive, do Náutico.



“Estive lá (no Rio Grande do Norte) no ano passado e fiz amistoso contra eles. ABC é um time grande, vive bom momento e acredito que será um grande jogo. Mas o Náutico também vem em uma crescente, com cinco vitórias. Estamos bem preparados para o jogo de domingo”, ressaltou o volante.



A última vitória do Náutico como visitante diante do ABC foi em 2017, por 1x0, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nos dois jogos seguintes em Natal, nas edições de 2018 e 2019 da Série C, derrotas por 2x0.

