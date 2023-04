Jean Mangabeira quer Náutico retomando espírito de superação diante do Cruzeiro

A- A+

A eliminação nas penalidades, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, contra o Salgueiro, nos Aflitos, ainda repercute no ambiente do Náutico. Por isso, os jogadores aguardam uma reação no reencontro com a torcida, na quinta (13), contra o Cruzeiro, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Embate para retomar o espírito de superação e a confiança dos alvirrubros.



“Ainda temos a confiança do torcedor, da diretoria. Não é uma eliminação que joga por água abaixo o que fizemos no ano. Tivemos outros jogos difíceis e superamos. Nossa equipe briga e não será diferente agora”, afirmou, minimizando o fato de o adversário também não atravessar um bom momento no ano, após cair na semifinal do Campeonato Mineiro para o América.



“Independente da fase do Cruzeiro, sabemos que eles têm uma folha salarial alta, e vão jogar a Série A neste ano. Acredito que será difícil para ambas as partes. Eles viram que iam pegar o Náutico e sabem que batalhamos bastante”, declarou.





Nesta fase da Copa do Brasil, começam os duelos de ida e volta. Após jogar nos Aflitos, o Náutico vai enfrentar o Cruzeiro, na volta, em Minas Gerais. Caso elimine a Raposa, embolsará R$ 3,3 milhões.



“Sempre é vantagem jogar em casa por conta da torcida. Acredito que ela continuará nos apoiando. Temos um grande ano pela frente, muitos jogos a serem feitos. O principal objetivo do clube é o acesso e acredito que os torcedores vão nos abraçar. Faz a diferença jogar nos Aflitos. Contra o Cruzeiro, temos que tentar fazer o resultado (de vitória) para, na volta, passar de fase”, declarou.

