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MUNDO Jeff Bezos e brasileiro mais rico do mundo compram parte do Liverpool Fundador da Amazon e cofundador do Facebook estão entre investidores de consórcio que compram 30% participação minoritária do clube inglês

O Liverpool ganhou nesta sexta-feira um novo grupo de investidores. O Fenway Sports Group (FSG), proprietário do clube desde 2010, fechou um acordo para vender uma participação minoritária ao 1892 Holdings, consórcio que tem entre seus investidores Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. A operação não teve o valor divulgado e dá ao grupo cerca de um terço das ações do clube (por volta de 30%), mas não altera o comando da equipe, que continua nas mãos da FSG.

O consórcio é liderado pelo empresário britânico-indiano Amit Bhatia, ex-presidente do Queens Park Rangers e genro do bilionário indiano Lakshmi Mittal. Também fazem parte da estrutura os fundos da família Mittal, a EE Capital e a K5 Sports, fundo da K5 Global no qual Bezos é o principal investidor.





Jeff Bezos // MANDEL NGAN / AFP

O cofundador do Facebook Eduardo Saverin é atualmente o brasileiro mais rico, segundo o ranking anual de bilionários da revista Forbes publicado em março. A fortuna do empresário é de US$ 35,9 bilhões (cerca de R$ 187,4 bilhões). Este é o terceiro ano consecutivo em que Saverin, de 43 anos, ocupa o topo da lista de bilionários brasileiros. O empresário americano Jeff Bezos, por sua vez, possui fortuna estimada pela Forbes em mais de US$ 280 bilhões (cerca de R$ 1,47 trilhão).





Para a FSG, a operação é apresentada como uma parceria estratégica, e não como o início de uma mudança de controle. O grupo americano continuará com a maioria das ações e com o comando das operações do Liverpool. Em comunicado, o presidente da FSG, Mike Gordon, afirmou que o consórcio compartilha a visão de longo prazo da empresa para o clube.

— O Liverpool sempre foi construído pensando além de uma temporada e tomando decisões com os interesses de longo prazo do clube em mente. Essa abordagem continua atraindo o interesse de investidores e líderes empresariais respeitados em todo o mundo. Ao considerarmos essa oportunidade, ficou claro que Amit e o consórcio compartilhavam nossa filosofia de longo prazo e nosso apreço pelo que torna o Liverpool especial. Sua experiência e perspectiva complementarão a base sólida já existente, e estamos ansiosos para trabalhar juntos.





Eduardo Saverin, cofundador do Facebook // Divulgação

O Liverpool chega ao negócio depois de uma temporada abaixo das expectativas na Premier League. O time terminou o último Campeonato Inglês na quinta colocação e, depois de se despedir do ídolo Mohamed Salah, começará a nova temporada no dia 23 de agosto, contra o Newcastle. O clube é um dos maiores vencedores da história do futebol inglês, com 20 títulos nacionais.

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