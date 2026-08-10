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FUTEBOL INTERNACIONAL Jeff Bezos se aproxima de acordo bilionário para se tornar um dos donos do Liverpool, diz TV Fundador da Amazon integra grupo que negocia cerca de um terço do clube inglês; operação avaliaria os Reds em US$ 6 bilhões

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, está próximo de se tornar um dos proprietários do Liverpool. O bilionário integra um consórcio que negocia a compra de aproximadamente um terço do clube inglês, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pela emissora britânica Sky News.

O grupo também conta com Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook, e é liderado por Amit Bhatia, genro do magnata do setor siderúrgico Lakshmi Mittal e ex-acionista do Queens Park Rangers.

As conversas com o Fenway Sports Group (FSG), controlador do Liverpool desde 2010, estão em estágio avançado.



De acordo com a Sky News, um anúncio poderá ser feito ainda nesta semana, embora pessoas envolvidas na operação admitam que a conclusão pode ficar para a próxima.

Se concretizada, a transação colocará alguns dos empresários mais ricos do planeta na estrutura societária de um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra.





Elenco do Liverpool. Foto: Darren Staples / AFP

A operação avaliaria o Liverpool em aproximadamente US$ 6 bilhões. O valor coloca a negociação entre as maiores já realizadas envolvendo um clube de futebol e evidencia a valorização dos principais times europeus como ativos para investidores internacionais.

Bezos possui fortuna estimada pela Forbes em mais de US$ 280 bilhões, enquanto Saverin acumula patrimônio superior a US$ 32 bilhões.





Eduardo Saverin, brasileiro e co-fundador do Facebook. Foto: Roslan Rahman / AFP

Apesar do tamanho do investimento, o negócio não representaria, a princípio, a saída do FSG do Liverpool. O grupo americano continuaria como acionista controlador, enquanto o consórcio liderado por Bhatia assumiria uma participação minoritária relevante.

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