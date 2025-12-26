Sex, 26 de Dezembro

Jemmes desembarca no Rio para assinar com o Fluminense e frustra planos do São Paulo

"Estou muito feliz, as expectativas são as maiores possíveis. Não vejo a hora de fazer a estreia diante da nossa torcida", disse

Torcedores do Fluminense já o definem como o 'novo Nino' Torcedores do Fluminense já o definem como o 'novo Nino' - Foto: Reprodução/@jemmes_bruno

O sonho do São Paulo de atravessar a negociação entre Jemmes e Fluminense e contratar o zagueiro chegou ao fim nesta segunda-feira. O defensor desembarcou no Rio de Janeiro e já falou como reforço de Luis Zubeldía no clube tricolor - faltam apenas os exames médicos para a oficialização da contratação.

Jemmes foi um dos destaques do Mirassol no Brasileirão e chega para substituir o capitão Thiago Silva, que rompeu com o clube e já foi oficializado no Porto. Havia a esperança de Nino ser repatriado, mas o negócio não avançou e o Fluminense investiu pesado no jogador de 25 anos.

O reforço tricolor se destacou por sua habilidade em sair jogando, a força no combate e também no jogo aéreo - tem 1,87m. Apesar de destro, Jemmes atuou pelo lado esquerdo na defesa do Mirassol e por vezes impressionava ao roubar a bola e sair em disparada para o ataque enfileirando marcadores.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O zagueiro desembarcou sozinho no fim da noite de Natal, no Rio, e falou ao Ge sobre esta chegada ao Fluminense. "Estou muito feliz, as expectativas são as maiores possíveis. Não vejo a hora de fazer a estreia diante da nossa torcida", disse.

Torcedores do Fluminense já o definem como o 'novo Nino'. O contrato deve ser de cinco temporadas e o primeiro reforço deve fazer parte de uma renovação da defesa tricolor, já que o clube também negocia com o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG.

 

