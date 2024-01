A- A+

Futebol Jenni Hermoso assina com o mexicano Tigres A jogadora foi campeã da Copa do Mundo Feminina de 2023 pela Espanha

A jogadora de futebol Jenni Hermoso, campeã da Copa do Mundo Feminina de 2023 pela seleção espanhola, assinou com o clube Tigres Femenil do campeonato mexicano, anunciou na segunda-feira (1º) a própria jogadora.

"Nada me deixa mais animada do que anunciar que farei parte deste clube incrível. Toda minha vontade e entusiasmo em vestir a camisa do Tigres Femenil", disse a atacante na rede social X, antigo Twitter.

"É hora de receber com muito amor a nossa nova Amazona", afirmou o clube Tigres, campeão do último torneio da liga feminina mexicana, na mesma rede social.

Até o torneio passado, Hermoso, de 33 anos, jogava pelo Pachuca, também do futebol mexicano.

A jogadora se sagrou campeã da Copa do Mundo Feminina pela seleção espanhola em agosto do ano passado.

No entanto, o sucesso foi prejudicado pelo presidente da sua federação, Luis Rubiales, que a beijou na boca durante a entrega de medalhas, causando indignação internacional.

Hermoso denunciou um ato "sexista, deslocado e sem qualquer tipo de consentimento", mas Rubiales o descreveu como um beijo "consensual", antes de renunciar no dia 10 de setembro.

O caso já está em um tribunal e a jogadora deverá prestar depoimento nesta terça-feira.

Acusado de "agressão sexual" pela Justiça, Rubiales foi suspenso por três anos pela Fifa de todas as atividades relacionadas ao futebol.

O escândalo teve impacto global num momento em que o futebol feminino, como se viu na nona edição da Copa do Mundo, desperta cada vez mais interesse.

