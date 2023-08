Jenni Hermoso pede, através de sindicato, que 'beijo de Rubiales não fique impune'

A- A+

Após ter sido beijada pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, a jogadora da Espanha, Jenni Hermoso, quebrou o silêncio. Através do Sindicato de jogadoras espanhola, atleta informou que “o meu sindicato FUTPRO, em coordenação com a minha agência TMJ, se encarrega de defender os meus interesses e de ser o interlocutor nesta matéria”. No comunicado, o sindicato em conjunto com Hermoso rejeita atitudes ou condutas que violem os direitos dos jogadores de futebol e do sindicato onde trabalham para que atos como o visto nunca fiquem impunes.

O comunicado sobre o que aconteceu com Luis Rubiales após a conquista da Copa do Mundo diz o seguinte:

"Da nossa associação pedimos à RFEF que implemente os protocolos necessários, garanta os direitos dos nossos jogadores e adote medidas exemplares. É fundamental que a nossa equipe, atual campeã mundial, seja sempre representada por figuras que projetam valores de igualdade e respeito em todas as áreas. É preciso continuar avançando na luta pela igualdade, luta que nossos jogadores têm liderado com determinação, nos levando à posição em que hoje nos encontramos.

Apelamos também ao Conselho Superior do Desporto para que apoie e promova ativamente a prevenção e intervenção contra o assédio ou abuso sexual, o machismo e o sexismo nas competições.

A FUTPRO rejeita qualquer atitude ou conduta que viole os direitos dos jogadores de futebol e do sindicato onde trabalhamos para que atos como os que vimos nunca fiquem impunes, sejam sancionados e sejam adotadas as medidas pertinentes para proteger os jogadores de futebol de ações que acreditamos são inaceitáveis".

