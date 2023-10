A- A+

CASO RUBIALES Jenni Hermoso, que foi beijada à força na Copa, volta a ser convocada para seleção da Espanha Jogadora sofreu assédio do cartola Luis Rubiales, então presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), durante a entrega das medalhas

A volta de Jenni Hermoso, após o escândalo do beijo forçado de que foi vítima, é a grande novidade da Espanha para os jogos da Liga das Nações contra Suíça e Itália na lista divulgada nesta quarta-feira (18) pela Federação de Futebol do país.

A jogadora do Pachuca, do México, retorna a La Roja pela primeira vez desde que disputou a final da Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia, que a Espanha venceu por 1 a 0 contra a Inglaterra.

Hermoso não havia sido incluída na lista anterior da técnica Montse Tomé, que justificou a decisão de não chamá-la como “a melhor forma de protegê-la” em meio à polêmica sobre o beijo forçado.

Na cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo na Austrália, o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales beijou Hermoso na boca, causando um grande escândalo.

Esta ação de Rubiales, que defende ter sido um beijo consensual, provocou uma postura dos jogadores de futebol espanhóis em defesa do companheiro e para pedir mudanças na RFEF.

Hermoso regressa na primeira convocatória depois de na janela internacional anterior os jogadores espanhóis terem chegado a um acordo com a RFEF e o Conselho Superior do Desporto que se traduziu, para já, na destituição de vários cargos federativos.

Ao lado de Jenni Hermoso, também voltam à lista as campeãs mundiais Esther González, Ivana Andrés e Salma Paralluelo, após superarem as lesões que as impediram de comparecer à convocatória anterior.

A Espanha, que lidera o grupo 4 da Liga A da Liga das Nações, enfrenta a Itália no dia 27 de outubro, em Salerno, e a Suíça, no dia 31 do mesmo mês, em Zurique.

