Caso Rubiales Jenni Hermoso quebra silêncio após Caso Rubiales: 'Sofremos além da conta em um momento histórico' Jogadora campeã do mundo foi beijada à força pelo então presidente da federação espanhola de futebol durante celebração da conquista do título na Austrália

Campeã do mundo com a seleção da Espanha, Jenni Hermoso quebrou o silêncio público após o Caso Rubiales — a jogadora foi beijada à força pelo então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, durante a comemoração pelo título na Austrália. Sem citar diretamente o episódio, ela discursou durante a cerimônia que incluiu 18 novos nomes no Hall da Fama do Pachuca, clube mexicano que defende desde 2022.

A jogadora de 33 anos argumentou que, ao ganhar o título mundial, a seleção espanhola se tornou "uma das melhores equipes da História", mas que "conseguiu algo muito mais humano, transcendental". Disse ainda que a conquista era "a única forma de sermos escutadas, respeitadas e valorizadas".

O ciclo que culminou na Copa do Mundo foi marcado também por problemas de relacionamento entre as atletas e o técnico Jorge Vilda. Diversas jogadoras se afastaram da equipe nacional (algumas voltaram atrás) como forma de protesto pelo que consideravam uma cultura abusiva de trabalho. Ele foi demitido em setembro e substituído por Montse Tomé, assistente na antiga comissão e que se tornou a primeira mulher a treinar a seleção feminina da Espanha.

No discurso, Jenni afirmou que está segura de que "milhões de meninas ao redor do mundo se sentiram identificadas e protegidas por este grupo de jogadoras valentes, comprometidas e honradas". E que "nós sacrificamos algumas alegrias e celebrações" e "sofremos além da conta em um momento histórico".

