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Coração Jesús de Miguel: Entenda o que pode ter causado a morte do jogador Atacante do Tenerife morreu aos 30 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida; veja o momento

O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, morreu aos 30 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida contra o FC Andorra, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol.

O jogador havia sido internado em estado grave após um choque com o goleiro adversário durante o confronto disputado na segunda-feira.

Em nota, o clube espanhol manifestou pesar pela morte do atleta e prestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe. "

Com o coração partido, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isto seja verdade", escreveu o Tenerife. A família do jogador também agradeceu as manifestações de apoio recebidas e pediu respeito à privacidade neste momento.

Veja o vídeo do momento:

#VIDEO: Spanish footballer Jesús de Miguel, 30, died on Nov. 3 after colliding with FC Andorra goalkeeper Jesús Owono during a match in Tenerife the previous day. De Miguel collapsed on the pitch and received emergency treatment before being rushed to hospital. https://t.co/nKZhlAckOE — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 3, 2026

Mas um forte impacto no peito pode parar um coração saudável? A resposta é sim.

Choques violentos na altura do peito podem gerar diferentes impactos cardiovasculares capazes de levar à morte de forma imediata ou após algumas horas, a depender do tipo de lesão.

Esses casos podem ser classificados como um trauma cardíaco contuso, quando há um impacto violento sem perfuração da parede torácica. Esses choques podem romper válvulas e paredes do coração ou lesionar o miocárdio, entre outras alterações. Ainda não há confirmação da causa da morte do jogador.

Em situações mais raras pode ocorrer o que os médicos chamam de commotio cordis que ocorre quando um forte golpe no peito é desferido exatamente no momento errado da batida do coração provocando uma arritmia fatal, mesmo quando o coração está saudável.

O que é commotio cordis?

De acordo com um guia da WebMD revisado por especialistas em abril de 2026, a commotio cordis é uma parada cardíaca súbita causada por um golpe no peito que interrompe a atividade elétrica do coração.

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O gatilho mais comum é um impacto no lado esquerdo do tórax, que pode desencadear fibrilação ventricular, um ritmo cardíaco irregular no qual o coração para de bombear sangue.

Para ela acontecer, o golpe precisa atingir a região próxima ao átrio esquerdo do coração e precisa ocorrer em um ponto vulnerável do batimento cardíaco.

O cardiologista Christopher Kelly, do Hospital UNC Rex, descreveu a situação à UNC Health como um grande golpe "exatamente no lugar errado e na hora errada". Essa janela estreita é um dos motivos pelos quais a condição é tão rara.

A doença afeta principalmente jovens atletas. Os casos são mais comuns entre os 11 e os 20 anos, com uma média de 15 anos, e mais de nove em cada dez casos relatados ocorrem em meninos, segundo o WebMD. Acredita-se que uma parede torácica mais fina aumente o risco em jovens.

Bolas duras como as do futebol e discos de hóquei no beisebol, softbol, hóquei e lacrosse são causas comuns, assim como nas artes marciais. Mas qualquer golpe com o momento e a posição certos pode desencadeá-la. E pode ocorrer com pessoas que não têm nenhum problema cardíaco.

Tratamento

A commotio cordis é tratada como qualquer outra parada cardíaca: RCP imediata e desfibrilador. Cerca de seis em cada dez pessoas sobrevivem, e a RCP iniciada entre um e três minutos aumenta as chances de sobrevivência.

Com Jesús de Miguel, o acidente ocorreu nos minutos finais da partida, disputada no estádio Heliodoro Rodríguez López, em Tenerife. De Miguel corria em direção a uma bola longa quando se chocou com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, que havia saído da área para tentar interceptar a jogada.

Após o impacto, o atacante caiu desacordado no gramado. Jogadores das duas equipes imediatamente solicitaram a entrada das equipes médicas, que realizaram os primeiros atendimentos ainda no campo. O atleta foi retirado de maca e levado de ambulância para o hospital.

Durante o atendimento de emergência, De Miguel sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais de saúde realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e conseguiram recuperar seus sinais vitais. Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na madrugada desta terça-feira, porém, o clube comunicou uma piora neurológica no quadro clínico do atacante. Horas depois, confirmou sua morte.

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