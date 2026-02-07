Sáb, 07 de Fevereiro

futebol

Jhon Arias confirma sua transferência de clube: "A vida e o futebol são muito dinâmicos"

Após preterir o Fluminense, ex-jogador do Wolverhampton atuará pelo Palmeiras

Jhon Arias quando assinou com o Wolverhampton, da Inglaterra Jhon Arias quando assinou com o Wolverhampton, da Inglaterra  - Foto: Wolverhampton/Divulgação

Jhon Arias confirmou sua saída do Wolverhampton, da Inglaterra, em um post nas redes sociais. O colombiano jogará no Palmeiras.

O Palmeiras aceitou pagar 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) ao Wolverhampton, da Inglaterra, pelo reforço. Os pagamentos serão parcelados ao longo de quatro anos.

Por questões contratuais, o Fluminense tinha preferência na negociação. No entanto, ofereceu 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) pela volta do meia-atacante, valor abaixo da oferta do Palmeiras.

Arias jogou no Fluminense de 2021 até 2025. Nesse período, conquistou seis taças, dentre elas, a da Libertadores de 2023.

Quando se transferiu para a Inglaterra, o jogador que atuava pelo Fluminense prometeu à torcida que não jogaria em nenhum outro clube brasileiro, em caso de retorno ao país.

