Preso Ex-Seleção, Jô é preso antes de partida da Série B por falta de pagamento de pensão alimentícia O atacante de 37 anos se preparava para entrar em campo no duelo entre Amazonas x Ponte Preta, em Campinas

O atacante Jô, que aculuma passagens por Corinthians, Atlético-MG, futebol europeu e Seleção Brasileira, foi preso nesta segunda-feira (6) por falta de pagamento de pensão alimentícia.

A prisão de Jô aconteceu em Campinas, quando ele se preparava para atuar pelo seu clube, o Amazonas, contra a Ponte Preta. De acordo com o GE, policiais civis esperaram a chegada do ônibus da equipe amazonense antes do duelo pela terceira rodada da Série B.

O atacante não desceu com a delegação e a polícia prendeu o atleta em outro local não divulgado. Ele foi conduzido ao 10º Distrito Policial de Campinas, próximo ao estádio Moisés Lucarelli.

Um detalhe é que Jô estava cotado para iniciar a partida como titular. Com a prisão, ele ficou de fora dos relacionados.

Atacante Jô

Jô tem 37 anos e chegou ao Amazonas neste ano. Ele tem quatro gols em 15 partidas. Uma das vezes em que ele balançou as redes foi contra o Sport, na primeira rodada da Série B.

O ex-atacante da Seleção Brasileira tem oito filhos, sendo seis fora do casamento com sua esposa Claudia Silva.

