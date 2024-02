A- A+

CASO DANIEL ALVES Joana Sanz comemora retorno de Daniel Alves à lista de lendas do Barcelona Em seu perfil do Instagram, Joana publicou uma matéria do jornal Marca, da Espanha, que diz que o Barcelona devolveu a Daniel Alves o estatuto de lenda

A volta de Daniel Alves à lista de lendas do Barcelona — o jogador havia sido retirado após a condenação de quatro anos e meio de prisão por estuprar uma mulher em dezembro de 2022 — foi bastante comemorada pela sua mulher, a modelo Joana Sanz. A espanhola de 31 anos usou as redes sociais para celebrar e publicou uma passagem bíblica bastante conhecida.

Em seu perfil do Instagram, Joana publicou uma matéria do jornal Marca, da Espanha, que diz que o Barcelona devolveu a Daniel Alves o estatuto de lenda, e utilizou a frase "A César o que é de César". Esse ditado popular significa, basicamente, que devemos pôr cada coisa no seu devido lugar.

Recentemente, em outro post em suas redes sociais, Joana Sanz admitiu que está cada vez mais difícil "manter sua paz de espírito" após os acontecimentos recentes na sua vida. Além de ter passado pelo processo de prisão e julgamento do jogador brasileiro, a espanhola perdeu a mãe, em virtude de um câncer, no início do ano passado.





Joana reclama do assédio da mídia desde que o caso veio à tona em janeiro de 2023. Ela conta que ao retornar à casa em Barcelona, onde ainda estão seu animais de estimação, a imprensa a encurralou na porta e a fez quebrar a tela do telefone. Por causa disso, ela decidiu estabelecer nova residência em Madri, há alguns meses.

Veja também

SAÚDE Renan guedes: estresse pode causar perda de cabelo, como relata o jogador?