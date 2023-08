A- A+

CASO DANIEL ALVES Joana Sanz faz desabafo na web com indireta para o ex Daniel Alves, preso por estupro Até então, em entrevistas e postagens, a espanhola havia criticado a infidelidade do brasileiro, mas dito acreditar que ele era inocente

A modelo Joana Sanz fez um desabafo nas redes sociais em meio ao processo criminal contra o ex-marido Daniel Alves, preso desde janeiro sob acusação de ter estuprado uma jovem de 23 anos numa boate de Barcelona.



Até então, em entrevistas e postagens, a espanhola havia criticado a infidelidade do brasileiro, mas dito acreditar que ele era inocente. Desta vez, uma postagem da modelo fez os seguidores apontarem uma mudança de tom, com uma possível indireta para o lateral.

"As mulheres querem um homem a quem admirar, não a quem educar", diz a mensagem publicada pela modelo, atribuída a Marilyn Monroe.

Em outras postagens, a espanhola mostrou mensagens de ódio enviadas a ela pelas redes sociais. Numa delas, um internauta diz que a modelo "vai morrer logo".

"Ele cuidou de você, sim, sua perra [cadela, em português]. Por isso que você vai morrer e se juntar com a sua mãe, aquela vadia", diz a mensagem, com uma referência à morte da mãe da modelo, vítima de câncer, em 17 de janeiro, três dias antes da prisão de Daniel Alves.



Em julho, Joana Sanz já havia ido às redes sociais desabafar sobre a perseguição que tem sofrido na internet. Naquela ocasião, porém, as críticas eram decorrentes de relação com o jogador, preso desde janeiro, na Espanha, sob a acusação de ter estuprado uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona.

"Seguimos tendo que lidar com esse tipo de ser", escreveu Joana em seu perfil.

O desabafo, na ocasião, acompanhou um print em que a modelo expõe ofensas recebidas por mensagens privadas. Nelas, um internauta a chama de "cúmplice de estuprador" e vai além. "Você se vende por dinheiro, é uma péssima pessoa, merece o pior", escreve. Em outra mensagem, o mesmo perfil faz declarações racistas sobre Daniel Alves.

O lateral falou pela primeira vez em junho sobre o caso que o levou à prisão. Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, o brasileiro de 40 anos afirmou mais uma vez ser inocente e disse não saber o motivo pelo qual a mulher fez a denúncia. Ele também pediu desculpas a Joana Sanz.

— Pedir desculpa à única pessoa a quem tenho de pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, com quem ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida. Já pedi perdão pessoalmente a ela aqui, na prisão, mas devo fazê-lo publicamente, porque a história é pública, a ofensa é pública e ela merece essas desculpas públicas — afirmou o brasileiro.

Nesse dia, Joana, em seu perfil, publicou fotos tomando banho de cachoeira, curtindo uma noite com drinques com a amiga e fazendo uma tatuagem na mão. E escreveu a palavra "paz" em uma das legendas.

