críticas Joana Sanz sofre críticas nas redes após post com Daniel Alves; veja a conturbada história do casal Ex-jogador e modelo espanhola se conheceram em 2015 e casaram dois anos depois

Após publicar o primeiro registro com Daniel Alves depois da saída do ex-jogador da prisão, a modelo Joana Sanz sofreu muitas críticas nas redes sociais. No entanto, o casal, que vive uma conturbada história desde 2015, não parece ligar para os julgamentos recebidos, apesar da modelo ter deixado de seguir o ex-jogador brasileiro no Instagram.

Joana, aliás, foi um dos depoimentos ouvidos pela juíza Isabel Delgado Pérez, responsável pelo caso de Daniel Alves. Ela foi convocada pela defesa de Daniel e garantiu que o marido regressou “depois das 4 da manhã”. “Ele chegou em casa muito bêbado, com cheiro de álcool. Ao entrar no quarto, bateu no armário e em uma mesinha da direita e desabou na cama”, disse.

Desde que o caso de estupro do brasileiro veio à tona, Joana e Daniel Alves viveram altos e baixos no relacionamento. Inclusive, a modelo chegou a indicar o término do casamento entre eles, mas posteriormente desistiu de se separar por “não querer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil”.

Em março do ano passado, Joana havia indicado o término de seu casamento com o ex-jogador. Ela postou em seu Instagram uma carta escrita à mão, onde diz que ama e sempre amará o marido, mas afirma que está encerrando uma etapa de sua vida que começou no dia 18 de maio de 2015, data em que os dois começaram a namorar.

No entanto, Joana Sanz reatou com o jogador e ficou recebendo cartas de Daniel Alves a cada duas semanas. A última, inclusive, foi compartilhada nas redes sociais pela modelo e trazia uma declaração de amor: "Por um beijo da magrinha eu daria qualquer coisa. Por um beijo dela, mesmo que fosse só um. Onde estar, tanto faz, tanto faz, mas com você ao meu lado sempre. Te amo".

Segundo o programa 'Fiesta', da 'Telecinco', Joana Sanz, inclusive, já havia se encontrado com Daniel Alves antes mesmo da publicação da foto. O portal informou que a modelo teria visitado o ex-lateral na sua casa em Barcelona, no último final de semana, logo depois do brasileiro ter pago a fiança para ter liberdade provisória.

O casal passou por muitas idas e vindas entre janeiro e outubro do ano passado. Segundo o programa TardeAR, também do canal espanhol Telecinco, a modelo teria desistido de se separar do jogador por “não querer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil”. A imprensa espanhola também noticiou que ela voltaria a residir em Barcelona, na casa do casal. Ela estava morando em Madri desde o início do processo do jogador de futebol.

Daniel Alves e Joana se conheceram em 2015 e se casaram dois anos depois, em Ibiza. Joana é a segunda esposa do jogador. Quando o caso de agressão sexual ganhou os holofotes, a modelo fez várias postagens em suas redes sociais que falavam sobre "aguentar firme". Na época, a espanhola foi criticada por, supostamente, apoiar o marido.

Três dias antes de Daniel Alves ter a prisão preventiva decretada, em 20 janeiro de 2023, Joana havia perdido sua mãe, que teve um tumor no útero. Quando o jogador foi preso, a modelo chegou a gravar um vídeo gradecendo as mensagens de apoio pelo momento difícil que está passando e também postou uma foto de mãos dadas com o jogador que tinha como legenda "juntos".

