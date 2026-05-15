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Preconceito Joanna Maranhão denuncia xenofobia contra o filho em escola na Alemanha: "Muito malvado e cruel" Ex-nadadora olímpica divulgou um relato nas redes sociais sobre o ataque xenofóbico sofrido pelo filho Caetano

A ex-nadadora pernambucana Joanna Maranhão denunciou que o filho Caetano, de 6 anos, foi alvo de xenofobia em escola na Alemanha, por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram na última terça-feira (13).



Ao longo do relato, a ex-atleta olímpica disse que o menino contou que um colega de turma ameaçou chamar a polícia para deportar a família.

Segundo Joanna Maranhão, Caetano temeu ser separado dos pais após o ataque xenofóbico, que ocorreu na última sexta-feira (8). A família vive há três anos e meio em Potsdam, no leste da Alemanha.

Na postagem, a ex-nadadora pediu que as pessoas parassem de ensinar ódio para as crianças e culpar uma minoria pelos problemas do mundo.



Maranhão também afirmou que foi confirmado que o menino faz parte de uma família que apoia políticas de anti-imigração.



"Eu fiquei bastante chocada, é algo muito malvado e cruel. Eu sei que essa criança só está repetindo algo que escuta em casa", falou.







Em entrevista à BBC News Brasil, Maranhão afirmou que o filho ficou muito assustado, já que ainda não tem muita noção sobre imigração, fronteira e política.

"Não é para ser uma realidade na vida de uma criança de 6 anos", completou a ex-atleta.

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