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Preconceito

Joanna Maranhão denuncia xenofobia contra o filho em escola na Alemanha: "Muito malvado e cruel"

Ex-nadadora olímpica divulgou um relato nas redes sociais sobre o ataque xenofóbico sofrido pelo filho Caetano

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Joanna Maranhão, ex-nadadora olímpicaJoanna Maranhão, ex-nadadora olímpica - Foto: Satiro Sodré/AGIF

A ex-nadadora pernambucana Joanna Maranhão denunciou que o filho Caetano, de 6 anos, foi alvo de xenofobia em escola na Alemanha, por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram na última terça-feira (13).

Ao longo do relato, a ex-atleta olímpica disse que o menino contou que um colega de turma ameaçou chamar a polícia para deportar a família.

Segundo Joanna Maranhão, Caetano temeu ser separado dos pais após o ataque xenofóbico, que ocorreu na última sexta-feira (8). A família vive há três anos e meio em Potsdam, no leste da Alemanha.

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Atualmente, o filho está no 1º ano da escola primária e é fruto do relacionamento de Joanna com o judoca Luciano Corrêa.

Na postagem, a ex-nadadora pediu que as pessoas parassem de ensinar ódio para as crianças e culpar uma minoria pelos problemas do mundo.

Maranhão também afirmou que foi confirmado que o menino faz parte de uma família que apoia políticas de anti-imigração.

"Eu fiquei bastante chocada, é algo muito malvado e cruel. Eu sei que essa criança só está repetindo algo que escuta em casa", falou.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Joanna Maranhão (@jujuca1987)




Em entrevista à BBC News Brasil, Maranhão afirmou que o filho ficou muito assustado, já que ainda não tem muita noção sobre imigração, fronteira e política.

 

 "Não é para ser uma realidade na vida de uma criança de 6 anos", completou a ex-atleta.

 

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