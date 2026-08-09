A- A+

Ex-atleta Joanna Maranhão avalia ações de prevenção a abusos no esporte: "Não vai ter uma única solução" A ex-nadadora olímpica pernambucana atua como pesquisadora e ativista numa organização que luta por direitos no ambiente esportivo

RIO DE JANEIRO - A ex-nadadora olímpica e pernambucana, Joanna Maranhão, avaliou o cenário atual de combate e prevenção a abusos e violências no esporte.

A ex-atleta, vítima de abuso sexual durante a infância, atualmente integra a Sport & Rights Alliance que luta por direitos dos envolvidos no ambiente esportivo em grandes eventos.

Joanna Maranhão palestrou durante o 3º Fórum Esporte Seguro, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), nesta quinta-feira (6), no Hotel Hilton Copacabana.

Entre os dados levantados em sua pesquisa, a pernambucana identificou que entre 857 atletas brasileiros, 63% foram vítimas de violência sexual; 91% de violência psicológica; e 55% violência física.

Em entrevista após a palestra, Joanna pontuou os avanços ocorridos nos últimos anos a nível global, mas ponderou os passos que ainda devem acontecer.

“Como é um problema multifatorial, não vai ter uma única solução. A gente acredita que tem um efeito cascata quando organizações como COI [Comitê Olímpico Internacional] e Fifa mostram, por exemplo, o que deve ser feito”, iniciou.

A ex-nadadora olímpica relatou que está envolvida num projeto que iria estipular o que comitês olímpicos e federações internacionais precisavam fazer para tornar o ambiente esportivo mais seguro.

Ela detalhou que um documento mandatório dentro do movimento precisa ser anexado à cartilha olímpica.

“Esse era o objetivo até então. Infelizmente, a nova presidente [Kirsty Coventry] reduziu o documento à um guia. Ele não tem nenhum poder de definir o que as organizações vão fazer. É uma tristeza muito grande porque estávamos perto de ter um documento mandatório que seria um grande diferencial. Tem diferença entre documento e a prática, mas quando não há documento nenhum fica ainda mais difícil”, reforçou.

A atuação da pesquisadora pernambucana não se restringe apenas ao movimento olímpico. A organização que ela representa também está envolvida em grandes eventos organizados pela Fifa.

No próximo ano, o Brasil recebe a Copa do Mundo Feminina. Joanna Maranhão considera que o projeto busca deixar um legado para as mulheres envolvidas com os esportes no país.

Os três tópicos principais serão o estabelecimento de uma entidade de Esporte Seguro como legado para crianças e mulheres em todo o Brasil.

A evolução da condição de trabalho para trabalhadoras no futebol feminino, sejam jogadoras ou treinadoras e ação contra a violência que jornalistas mulheres sofrem por cobrir esporte no Brasil, principalmente futebol feminino.

“A gente decidiu esses três eixos da nossa campanha e além de falar sobre eles vamos trabalhar com quem é responsável para que medidas sejam estabelecidas”, detalhou.

*O repórter viajou a convite do COB

Veja também