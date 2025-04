A- A+

Futebol João Campos veste camisa do Sport após perder aposta para influenciador rubro-negro; veja Alvirrubro declarado, prefeito afirmou que usaria a blusa do rival em caso de título pernambucano do Leão

Torcedor declarado do Náutico, o prefeito do Recife, João Campos, vestiu a camisa do Sport. O motivo? O gestor havia apostado com o criador de conteúdo rubro-negro, Marcone Chaveiro, que usaria o uniforme leonino, caso o rival fosse campeão estadual neste ano.

Nesta sexta-feira (18), através de suas redes sociais, o prefeito compartilhou o momento ao lado de Marcone e também de seu irmão, o deputado federal Pedro Campos. Ao vestir a camisa rubro-negra, João aproveitou para fazer outra aposta com o influenciador do Sport.

O gestor afirmou que voltaria a usar a blusa rubro-negra caso o Leão termine a Série A com a classificação para a Sul-Americana. Por outro lado, propôs a Marcone que ele vista a camisa do Náutico, em caso de acesso do Timbu à Série B.

Veja o vídeo:

Aposta paga! Mas Cazá, Cazá, aí já é demais. pic.twitter.com/wBapPp5RgL — João Campos (@JoaoCampos) April 18, 2025

