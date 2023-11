A- A+

Karatê João de Nadegi concede "voto de aplauso" a pernambucano campeão mundial de Karatê O ato de entrega da homenagem aconteceu na Alepe, na última terça (31), nas presenças de familiares do atleta

O deputado estadual João de Nadegi concedeu, em nome da Assembleia Legislativa de Pernambuco, um “voto de aplauso” ao atleta surubinense Jorge Luiz Barbosa de Almeida Filho, em homenagem à conquista do título mundial escolar de Karatê na categoria 15 anos. A medalha de ouro da ISF U15 Gymnasiade 2023 foi conquistada em campeonato realizado no Rio de Janeiro, no mês passado.

O ato de entrega da homenagem aconteceu na Alepe, na última terça (31), nas presenças de familiares de Jorge Filho e de representantes da federação do esporte.“Jorge, eu quero te parabenizar e dizer que você representa com muito orgulho nosso estado. Você é um exemplo de atleta para muitos jovens que também estão começando no Karatê. Você é inspiração para eles, mostrando que o esporte é um excelente caminho”, pontuou João de Nadegi.

