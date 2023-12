A- A+

Futebol João Diogo reforça que Santa entra como favorito ao título no Pernambucano Atacante destacou também as características que podem ajudá-lo a conquistar um espaço na equipe titular

Abaixo dos rivais Náutico (Série C), Sport (Série B) e Retrô (Série D) nas divisões nacionais, o Santa Cruz, fora até mesmo da Série D, em tese não figura no topo dos clubes com mais probabilidade de ser campeão do Campeonato Pernambucano. Mas, na visão do atacante João Diogo, o Tricolor deve ser considerado o favorito para a conquista.

“A gente entra para ser campeão. Em toda competição, o Santa Cruz entra como favorito, como gigante, e a gente vai em busca, sim, do título e de grandes coisas”, afirmou. “Gosto de grandes desafios. Quando você recebe um convite para vir ao Santa Cruz, você não tem de pensar duas vezes. É um clube de história linda, torcida grande. Espero corresponder à altura”, completou.

O jogador também destacou as características técnicas que podem convencer o técnico Itamar Schulle a colocá-lo entre os titulares.

“Sou um atacante de beirada. Gosto de jogar de segundo atacante. Sou um finalizador, tenho boa velocidade também e espero contribuir com vários gols e assistências”, declarou.

