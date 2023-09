João Félix e Cancelo chegam à Espanha para assinar com o Barcelona; vídeo

A- A+

Nas últimas horas da janela de transferência, o Barcelona está prestes a anunciar dois nomes de peso para o elenco, os portugueses João Félix e João Cancelo, que já estão na Catalunha para serem submetidos a exames médicos. Vídeos feitos por torcedores mostram o momento em que os dois estão na cidade.

João Félix chegou a Barcelona para cumprir o seu sonho.

Um dos maiores imbróglios dessa janela vive o atacante português. João Félix não tem bom relacionamento com o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, e, por isso, foi emprestado na última temporada ao Chelsea, mas teve de retornar ao clube espanhol, que tenta achar um destino para ele, seja em definitivo ou por empréstimo.

Já Cancelo, com futuro no Manchester City incerto, teria acertado com o Barcelona, mas nem o atleta nem o clube espanhol se manifestaram publicamente sobre o possível acordo até o momento. Em suas redes sociais, o jogador ainda tem em sua descrição a arroba do Manchester City.

Empresário dos dois atletas, o também português Jorge Mendes também foi visto em Barcelona para acertar a negociação.

A janela de transferência das principais ligas europeias fecha nesta sexta-feira, e os clubes correm contra o tempo para finalizar negociações com atletas. Após o robusto investimento de clubes da Arábia Saudita, inclusive em jogadores ainda jovens, times europeus ligaram o sinal de alerta e tentam blindar seus elencos contra as investidas — que devem seguir até o dia 20 deste mês, quando a janela do país se fecha.

