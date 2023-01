João Félix renova com Atlético de Madrid até 2027 e é emprestado ao Chelsea

A- A+

O atacante português João Félix renovou por mais um ano com o Atlétido de Madrid, ampliando seu vínculo até 2027, e foi emprestado ao Chelsea até o final da temporada, anunciaram nesta quarta-feira (11) ambos os clubes.

"O Atlético de Madrid e o Chelsea chegaram a um acordo para o empréstimo de João Félix até o final da atual temporada", afirmou o clube espanhol em um comunicado.

"Ainda assim, o atacante português prolongou seu vínculo com o nosso clube por mais uma temporada, até junho de 2027", acrescentou o Atlético.

Segundo a imprensa espanhola, a renovação do jogador foi a principal condição imposta pela equipe de Madri para permitir sua saída para o futebol inglês.

Nenhuma das duas partes revelou os valores da operação, mas, de acordo com o jornal AS, o Chelsea arcará com o salário de João Félix e pagará oito milhões de euros aos espanhóis pelo empréstimo.

O jogador português chegou ao Atlético de Madrid em 2019 como a contratação mais cara do clube, procedente do Benfica por 126 milhões de euros.

Ele foi contratado para ocupar a vaga do francês Antoine Griezmann, que tinha saído para o Barcelona, mas não cumpriu as altas expectativas.

João Félix quer agora decolar no Chelsea, que também espera do jogador um bom desempenho para se recuperar na temporada, já que a equipe está no meio da tabela do Campeonato Inglês, a 19 pontos do líder Arsenal.

"O Chelsea é um dos maiores clubes do mundo e espero ajudar o time a conseguir seus objetivos. Estou muito feliz por estar aqui e com muita vontade de jogar em Stamford Bridge", afirmou o atacante, citado em um comunicado dos 'Blues'.

