João Félix deixa Atlético de Madrid e assina com o Chelsea

O atacante português João Félix, contratado pelo Atlético de Madrid em 2019, deixou o time 'colchonero' e assinou com o Chelsea nesta quarta-feira (21).

"Atlético de Madrid e Chelsea chegaram a um acordo para a transferência de João Félix ao time inglês", informou o Atlético em sua página oficial.

Agreement with Chelsea for the transfer of João Félix.



We wish you the best of luck in this new professional challenge!



