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TÊNIS João Fonseca abre a rodada de sexta-feira pelo torneio de Wimbledon e enfrenta tenista russo Este vai ser o primeiro encontro de Fonseca contra o rival que já ocupou a 36ª colocação no ranking da ATP

A rodada de sexta-feira em Wimbledon vai contar com a presença de João Fonseca logo cedo. Ele vai abrir os trabalhos na quadra 2 do All England Club às 7h (horário de Brasília) em partida que vale pela terceira fase. Desta vez, o jovem tenista carioca vai enfrentar o russo Roman Safiullin (132º).



Este vai ser o primeiro encontro de Fonseca contra o rival que já ocupou a 36ª colocação no ranking da ATP. O tenista brasileiro, que vai para a sua terceira partida no Grand Slam inglês, mostrou estar perfeitamente adaptado à grama.





A estreia foi com vitória sobre o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0. Na sequência, ele repetiu o placar quando teve pela frente o tenista holandês Jesper de Jong na segunda rodada.

Além de ter atuado com desenvoltura nas duas partidas, o 27º colocado do ranking mostrou estar bem fisicamente e recuperado do desconforto no ombro direito que o tirou do ATP 250 de Eastbourne.



A competição, também disputada na grama, serviria como preparação para Wimbledon. No entanto, após consultar o seu estafe, João Fonseca optou pela recuperação para entrar no torneio londrino sem nenhuma limitação.



Caso avance na competição, o brasileiro deverá ter pela frente uma parada dura: Novak Djokovic. O sérvio também vai entrar em ação nesta sexta-feira e vai abrir o dia na Quadra Central, às 9h30, quando vai jogar contra o francês Arthur Rinderknech.



Atual campeão do torneio e cabeça de chave número 1, o italiano Jannik Sinner vai entrar na quadra 1 e disputa o segundo confronto desta sexta-feira diante do norte-americano Jenson Brooksby. Antes, a japonesa Naomi Osaka enfrenta a australiana Daria Kasatkina.

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