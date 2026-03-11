A- A+

TÊNIS João Fonseca analisa derrota para Sinner em Indian Wells: "Joguei um bom tênis e me senti muito bem" Brasileiro ficou feliz com seu desempenho contra o atual número 2 do ranking mundial

João Fonseca deu trabalho ao italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Apesar da derrota por 2 sets a 0, parciais de 7/6(8/6) e 7/6(7/4), o jovem tenista brasileiro reconheceu que fez um bom jogo e analisou que a diferença da partida foi nos pontos decisivos.

— Acho que foi uma bom jogo. Desde o primeiro ponto, foi muito equilibrado. Quero dizer, joguei um bom tênis e me senti muito bem. Acho que a diferença foi nos pontos decisivos. O mérito foi dele hoje. Fiz o meu melhor, o melhor que pude. Há algumas coisas para melhorar e estar pronto para a nossa próxima partida, com certeza — reconheceu João Fonseca.

O brasileiro, atual número 35 do mundo, afirmou que poderia ter sacado melhor no tiebreak, mas destacou que agora é hora de corrigir os erros para as próximas competições. João Fonseca, no entanto, ficou feliz com seu desempenho contra um antigo primeiro colocado no ranking ATP.

— Claro que vi algumas oportunidades, então consegui um pouco mais do que o esperado, porque você está jogando contra um ex-número 1 do mundo. Talvez eu pudesse ter sacado melhor no tiebreak. Não sei. É sempre um "se", quer dizer, não podemos mudar o passado, então precisamos focar no futuro. Estou feliz com a forma como joguei, mas é claro que há algumas coisas para melhorar e trabalhar todos os dias — finalizou.

Após ganhar três jogos e ser eliminado em Indian Wells, João tem pela frente o também Masters 1000 de Miami, na Flórida-EUA — a chave principal começará no dia 18 deste mês. No ano passado, o brasileiro chegou à terceira rodada do torneio.

Apesar da boa campanha em Indian Wells, João Fonseca está perdendo quatro posições no ranking da ATP, pois defendia pontos do título do Challenger de Phoenix no ano passado.

