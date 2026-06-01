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TÊNIS João Fonseca: após bater Djokovic e Ruud, brasileiro pode enfrentar Zverev em Roland Garros Prodígio já eliminou um dos maiores nomes da história e agora terá sequência de jovens talentos e favoritos ao título pela frente

O sonho de João Fonseca em Roland Garros está cada vez mais próximo de ganhar contornos históricos. Após eliminar o norueguês Casper Ruud, duas vezes vice-campeão do torneio, o brasileiro avançou às quartas do Grand Slam francês e passou a enxergar a possibilidade de disputar uma final inédita em Paris.

Aos 19 anos, Fonseca já garantiu a melhor campanha de sua carreira em torneios de Grand Slam e se tornou o primeiro brasileiro desde Gustavo Kuerten, em 2004, a alcançar as quartas de final da chave masculina de simples em Roland Garros.

Mas qual é o caminho que resta até a decisão?

A próxima parada será o tcheco Jakub Mensik, número 27 do mundo. Aos 20 anos, ele também é considerado uma das grandes promessas da nova geração do tênis. O duelo está marcado para terça-feira e colocará frente a frente dois dos tenistas mais jovens ainda vivos na competição.

Caso avance, João terá pela frente um desafio ainda maior. A fase seguinte podem reservar um confronto contra o alemão Alexander Zverev, atual número 2 do mundo e um dos principais candidatos ao título. Zverev chega às quartas após eliminar o holandês Jesper de Jong e enfrentará o espanhol Roberto Jodar por uma vaga entre os quatro melhores.

Se confirmar o favoritismo e Fonseca passar por Mensik, o brasileiro terá pela frente o maior teste restante em sua chave antes da decisão.

Do outro lado da semifinal, porém, o cenário já mostra o quanto a campanha do carioca tem sido impressionante. Antes de chegar às quartas, ele deixou pelo caminho o francês Luka Pavlovic, o croata Dino Prizmic, o sérvio Novak Djokovic — dono de 24 títulos de Grand Slam — e agora Casper Ruud, um dos maiores especialistas em saibro do circuito.





João Fonseca durante Roland Garros. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

A chave também revela que João evitou alguns dos principais favoritos ao título até uma eventual final. Entre eles estão nomes como Felix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini e Frances Tiafoe, que ainda brigam por vagas nas fases seguintes.

Se chegar à decisão, Fonseca poderá encontrar adversários de peso vindos da metade superior da chave, mas isso é assunto para depois. Neste momento, o foco está em Mensik.

A campanha já é histórica. Mas, depois de derrubar Djokovic e Ruud em sequência, o brasileiro mostrou que não está em Paris apenas para participar. A cada rodada, o sonho que parecia distante começa a se tornar cada vez mais real.

Caminho de João Fonseca até a final

Quartas de final: Jakub Mensik (27º do mundo)

Semifinal: vencedor de Alexander Zverev x Roberto Jodar

Final: adversário vindo da metade superior da chave

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