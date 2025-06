A- A+

Tênis João Fonseca aplica "pneu" e vence de virada na estreia do ATP de Eastbourne Tenista brasileiro enfrentará o americano Taylor Fritz, número 5 do mundo, na segunda rodada da competição

João Fonseca conquistou sua primeira vitória em torneios de nível ATP nas quadras de grama. O brasileiro venceu, de virada, o belga Zizou Bergs, 49° do ranking mundial, por 2 sets a 1 (parciais 6/7, 6/0 e 6/3), e estreou com vitória no ATP 250 de Eastbourne, último torneio preparatório para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

Com a vitória após 2h08min de partida, João Fonseca terá um adversário complicado na próxima rodada da competição: ele enfrentará o americano Taylor Fritz, número 5 do mundo, na segunda rodada do torneio. A partida está prevista para acontecer na próxima quarta-feira.

O primeiro set entre João Fonseca e Zizou Bergs foi muito disputado e decidido nos detalhes. Os dois tenistas confirmaram seus serviços e levaram o confronto para o tie-break, onde o brasileiro teve a chance de fechar, mas sem sucesso. O belga foi melhor no desempate, conseguiu a reação e confirmou em 10 a 8.

João Fonseca, no entanto, não se abalou com a derrota e voltou com tudo para o jogo. No segundo set, o brasileiro aplicou um pneu no adversário e venceu seis games seguidos, levando o confronto para o terceiro e decisivo set.

Empolgado com o desempenho, João chegou ao terceiro set confirmando seus serviços e quebrando o saque de Zizou Bergs para abrir 3 a 0. O brasileiro, porém, se desconcentrou e permitiu que o belga encostasse na parcial: 3 a 2. Contudo, João retomou as ações da partida e conseguiu fechar o jogo em 6 a 3, em 2h08min.

