TÊNIS João Fonseca atropela Tommy Paul e vai enfrentar Sinner nas oitavas de Indian Wells Fonseca, de 19 anos, enfrentará nas oitavas de final o italiano Jannik Sinner, número dois do mundo

O brasileiro João Fonseca conquistou no domingo uma das vitórias mais importantes de sua carreira ao derrotar com facilidade o americano Tommy Paul por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-3, pela terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

Fonseca, de 19 anos, enfrentará nas oitavas de final o italiano Jannik Sinner, número dois do mundo, que derrotou o canadense Denis Shapovalov por 2-0 (6-3 e 6-2).

Fonseca, uma das grandes promessas do tênis mundial, impôs sua potência do fundo da quadra e controlou a partida desde o início contra Paul, 23º cabeça de chave do primeiro Masters 1000 da temporada.

O brasileiro conseguiu uma quebra no início do primeiro set e manteve a pressão para fechar a parcial com facilidade por 6/2.

No segundo set, ele manteve a agressividade e uma nova quebra encaminhou a vitória por 6-3.

Na segunda rodada, o brasileiro teve uma vitória dramática sobre o russo Karen Khachanov, quando salvou dois match-points no segundo set, antes de triunfar por 2-1.

A partida de terça-feira contra Sinner será o maior desafío da carreira de Fonseca até o momento.

