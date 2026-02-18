A- A+

TÊNIS João Fonseca bate Thiago Monteiro e vence na estreia do torneio de simples do Rio Open Tenista de 19 anos superou o compatriota por 7/6 (1) e 6/1 em uma hora e meia de jogo

A jovem sensação João Fonseca estreou com vitória no torneio de simples do Rio Open, nesta terça-feira, no Jockey Club Brasileiro. Ele bateu o compatriota Thiago Monteiro por 2 a 0, parciais de 7/6 (1) e 6/1 em uma hora e meia de partida. Na segunda rodada, o tenista vai enfrentar o peruano Ignacio Buse (91º do ranking).

Antes do confronto de simples, Fonseca tem outro compromisso nesta quarta-feira. Ao lado de Marcelo Melo, ele jogará contra a dupla argentina formada por Máximo Gonzalez/Andrés Molteni a partir das 16h30, na quadra central.

O adversário da segunda rodada é um velho conhecido do brasileiro no circuito juvenil. Aos 21 anos, Buse alcançou o top 100 no início desta temporada. Fonseca não espera um jogo fácil, principalmente pelo peruano ser especialista em saibro.

— É um menino trabalhador também, acabou de entrar no top 100. Sabemos que ele gosta da superfície, sabemos o nível que ele consegue jogar. Ele vai ser o underdog da partida, então não tem impressão nenhuma. Eu também estou confiante, estou me sentindo bem. Depois dessa primeira rodada, foi bom me sentir em casa, ali na quadra central novamente. Então vamos com tudo para essa partida — disse.





Fonseca sobe nível no tie-break

O primeiro set foi bem equilibrado. Monteiro conseguiu impor seu saque e não permitiu que João Fonseca quebrasse seu saque. Precisou de quase uma hora de jogo até a decisão ir para o tie-break.

Foi a vez de Fonseca forçar o saque, conseguir alguns aces e acertar sua poderosa direita. Logo abriu 4 a 0. Monteiro fez apenas um ponto de saque e a grande aposta do Rio Open venceu o primeiro set após uma bola para fora do compatriota.

No segundo set, Fonseca teve o jogo nas mãos. Quebrou o serviço de Monteiro no segundo game, manteve a vantagem e a ampliou no sexto game. Com saques bem encaixados e seu excelente forehand, ele fechou a partida em 6/1.

